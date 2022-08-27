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Что можно и чего нельзя сажать после картофеля: запомните эти растения

Что нельзя сажать после картофеля (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Посадку картофеля на одной грядке можно проводить не более двух лет, после чего следует сменить культуру. Выращивание картофеля на одной грядке в течение нескольких лет подряд вредит, как самой культуре, так и плодородию почвы.

Что можно посадить на месте выкопанного картофеля - читайте ниже.

В частности, один и тот же овощ, культивируемый на одном месте из года в год, будет извлекать из почвы одни и те же вещества, в результате чего его урожайность снизится.

Также велик риск "застолбить" участок возбудителями болезней, которые сезон за сезоном будут накапливаться и процветать на одном месте и на одной культуре.

Отметим, что картофель - "прожорливая" культура с высокой потребностью в питательных веществах. После нее нужно высаживать овощи и травы, которым подойдет такой "хорошо использованный" грунт. .

Картофель в большом количестве извлекает из земли фосфор и калий. Поэтому, прежде чем высаживать на ее место другую культуру, стоит возместить почве недостаток и внести соответствующие удобрения.

Что можно посадить после картофеля

Для посадки после картофеля подойдут следующие растения:

  • Бобовые культуры помогают восстановить минеральный баланс почвы, поглощая наземной частью азот из воздуха для накопления в клубнях;
  • Редис и хрен хорошо растут после картофеля;
  • Тыквенные культуры, такие как кабачки и патиссоны дадут хороший результат. А выращивание огурцов и тыквы также рекомендуется провести после ржи;
  • Злаковые культуры высаживают в качестве сидератов. Самыми популярными являются рожь и овес, которые высеваются перед зимними заморозками. К весне они обогащают участок питательными компонентами и оказывают губительное действие на патогенные грибки.

Чего нельзя сажать после картофеля

После картофеля на следующий год не получить хороших результатов при выращивании представителей семейства пасленовых в открытой почве, ведь они восприимчивы к тем же возбудителей и вредителей.

Нельзя высаживать такие культуры:

  • томаты;
  • баклажаны;
  • острый и болгарский перец;
  • табак;
  • клубнику;
  • землянику.

Ранее мы сообщали, что нужно сделать, чтобы картошка не прорастала в погребе.

Также фермеры назвали сорта картофеля, которые помогут достичь рекордного урожая.

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картофель