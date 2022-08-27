Що можна і чого не можна садити після картоплі: запам'ятайте ці рослини

Посадку картоплі на одній грядці можна проводити не більше двох років, після чого слід змінити культуру. Вирощування картоплі на одній грядці протягом декількох років поспіль шкодить, як самій культурі, так і родючості ґрунту.
Що можна посадити на місці викопаної картоплі - читайте нижче.
Зокрема, один і той же овоч, культивований на одному місці з року в рік, буде витягати з грунту одні й ті ж речовини, в результаті чого його врожайність знизиться.
Також великий ризик "застовпити" ділянку збудниками хвороб, які сезон за сезоном будуть накопичуватися і процвітати на одному місці і на одній культурі.
Зазначимо, що картопля - "ненажерлива" культура з високою потребою в поживних речовинах. Після неї потрібно висаджувати овочі і трави, яким підійде такий "добре використаний" грунт. .
Картопля у великій кількості витягує з землі фосфор і калій. Тому, перш ніж висаджувати на її місце іншу культуру, варто відшкодувати грунту недолік і внести відповідні добрива.
Для посадки після картоплі підійдуть такі рослини:
Після картоплі на наступний рік не отримати хороших результатів при вирощуванні представників сімейства пасльонових у відкритому ґрунті, адже вони сприйнятливі до тих же збудників і шкідників.
Не можна висаджувати такі культури:
Раніше ми повідомляли, що потрібно зробити, щоб картопля не проростала в погребі.
Також фермери назвали сорти картоплі, які допоможуть досягти рекордного урожаю.