Когда можно ловить рыбу в Украине: календарь клева на июнь

Опытные рыбаки часто шутят, что рыба "клюет вчера и завтра". Однако этому "феномену" есть объяснение, и найти его можно в календаре рыбака.

Когда ловить рыбу в июне - читайте ниже в нашем материале Styler .

Специалисты говорят, что при планировании поездки на рыбалку надо учитывать фазы Луны. Ведь приливы, отливы и другие факторы прямо влияют и на активность клева рыбы не только морской, но также и речной.

Лунный календарь на июнь может сориентировать рыбаков в благоприятных и не очень днях для поездки на рыбалку.

Благоприятные дни для рыбалки в июне 2022:

На рыбалку лучше не отправляться в "самые сложные" дни. Это полнолуние, день до него и день после. Не лучшей идеей отправляться на рыбалку в дни новолуния.

В июне 2022 полнолуние будет 14 июня, а новолуние 29 июня.

Лучший клев: 5-7, 22-24.

Хороший клев: 2-4, 8-10, 19-21, 25-27.

Слабый: 1, 11, 12, 16-18, 28-30.

Плохой: 13-15.

Смотрите ниже лунный календарь рыбака на июнь: