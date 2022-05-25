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Когда можно ловить рыбу в Украине: календарь клева на июнь

Новина українською →
Среда 25 мая 2022 11:58
Когда можно ловить рыбу в Украине: календарь клева на июнь Фото: Когда ловить рыбу в июне 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Опытные рыбаки часто шутят, что рыба "клюет вчера и завтра". Однако этому "феномену" есть объяснение, и найти его можно в календаре рыбака.

Когда ловить рыбу в июне - читайте ниже в нашем материале Styler.

Специалисты говорят, что при планировании поездки на рыбалку надо учитывать фазы Луны. Ведь приливы, отливы и другие факторы прямо влияют и на активность клева рыбы не только морской, но также и речной.

Лунный календарь на июнь может сориентировать рыбаков в благоприятных и не очень днях для поездки на рыбалку.

Благоприятные дни для рыбалки в июне 2022:

На рыбалку лучше не отправляться в "самые сложные" дни. Это полнолуние, день до него и день после. Не лучшей идеей отправляться на рыбалку в дни новолуния.

В июне 2022 полнолуние будет 14 июня, а новолуние 29 июня.

  • Лучший клев: 5-7, 22-24.
  • Хороший клев: 2-4, 8-10, 19-21, 25-27.
  • Слабый: 1, 11, 12, 16-18, 28-30.
  • Плохой: 13-15.

Смотрите ниже лунный календарь рыбака на июнь:

Когда можно ловить рыбу в Украине: календарь клева на июнь

Ранее мы писали, когда закончится запрет на рыбалку и можно будет снова ловить рыбу.

Также сообщалось про посевной календарь на июнь 2022.

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