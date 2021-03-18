Можно ли лететь за границу во время локдауна из "Борисполя" и "Киева": появился ответ

Локдаун в Киеве снова вводят с 20 марта. Многие общественные места не будут работать или перейдут на "карантинный" режим. Но может ли ужесточение карантина в столице каким-либо образом испортить вам запланированный отдых за границей?

Есть ли риск не улететь из "Борисполя" и "Киева" в Египет или Турцию? Не закроют ли мировые страны границы для киевлян? Читайте в материале Styler ниже .

Будут ли работать аэропорты "Борисполь" и "Киев" с 20 марта по 9 апреля?

Как сказали нашему журналисту в "Борисполе", с ужесточением карантина ничего не поменяется в работе аэропорта.

"Аэропорт работает в штатном режиме. Ужесточение карантина - в Киеве, однако аэропорт - в области", - сказали в администрации.

Пассажиров сейчас пускают на территорию аэропорта только с посадочным талоном или с билетом, проводят температурный скриннинг. Все без изменений. И, впрочем, в ближайшее время их не предвидится.

В аэропорте "Киев" также подтвердили нам, что никаких дополнительных ограничений не планируют.

"Будем надеяться, что власти их (ограничения) не введут", - добавили представители аэропорта.

Переживать не стоит

Ужесточение карантина в Киеве уж точно не повлияет на авиаперелеты, уверяют эксперты.

"Введенный с 20 марта в Киеве карантин не ограничивает международные перевозки. Аэропорты работают в обычном режиме. Люди смогут по-прежнему путешествовать в страны, которые позволяют въезд нашим гражданам. В частности, это касается поездок в традиционные страны отдыха - Турцию и Египет", - в комментарии Styler отметил кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, мир никоим образом не прореагирует на усиление карантина в Киеве в частности и Украине в общем.

"Не стоит ожидать, что из-за усиления карантина, открытые для украинцев страны, ограничат въезд. Поэтому можно смело планировать свой отдых за рубежом", - добавил он.

Какие вводят ограничения в Киеве при ужесточении карантина с 20 марта по 9 апреля (инфографика: РБК-Украина)