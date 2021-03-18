Чи можна летіти за кордон під час локдауну з "Борисполя" та "Києва": з'явився відповідь

Локдаун у Києві знову вводять з 20 березня. Чимало громадських місць не будуть працювати або перейдуть на "карантинний" режим. Але чи може посилення карантину в столиці якимось чином зіпсувати вам запланований відпочинок за кордоном?

Чи є ризик не вилетіти з "Борисполя" і "Києва" в Єгипет або Туреччину? Чи не закриють світові країни кордони для киян? Читайте в матеріалі Styler нижче .

Чи працюватимуть аеропорти "Бориспіль" і "Київ" з 20 березня по 9 квітня?

Як сказали нашому журналісту в "Борисполі", з посиленням карантину нічого не зміниться в роботі аеропорту.

"Аеропорт працює в штатному режимі. Посилення карантину - в Києві, проте аеропорт - в області", - сказали в адміністрації.

Пасажирів зараз пускають на територію аеропорту тільки з посадковим талоном або з квитком, проводять температурний скринінг. Все без змін. Та, втім, найближчим часом їх не передбачають.

В аеропорту "Київ" також підтвердили нам, що жодних додаткових обмежень не планують.

"Будемо сподіватися, що влада їх (обмеження) не введе", - додали представники аеропорту.

Переживати не варто

Посилення карантину в Києві вже точно не вплине на авіаперельоти, запевняють експерти.

"Введений з 20 березня в Києві карантин не обмежує міжнародні перевезення. Аеропорти працюють у звичайному режимі. Люди зможуть, як і раніше подорожувати в країни, які дозволяють в'їзд нашим громадянам. Зокрема, це стосується поїздок в традиційні країни відпочинку - Туреччину і Єгипет", - у коментарі Styler зазначив кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, світ жодним чином не прореагує на посилення карантину в Києві зокрема і в Україні загалом.

"Не варто очікувати, що через посилення карантину, відкриті для українців країни, обмежать в'їзд. Тому можна сміливо планувати свій відпочинок за кордоном", - додав він.

Які вводять обмеження в Києві при посиленні карантину з 20 березня по 9 квітня (інфографіка: РБК-Україна)