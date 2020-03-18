Можно ли гулять с детьми во время карантина: Комаровский дал ответ

Доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми на улице во время карантина
Карантин в Украине из-за коронавируса ввели в Украине с 12 марта, пока что до 3 апреля. Многих родителей волнует самый главный вопрос, можно ли гулять с ребенком во время этих вынужденных мер обсервации. Известный педиатр Украины доктор Комаровский дал ответ на популярный сейчас вопрос.
Медик сообщил, что гулять можно, но при определенных условиях.
Доктор Комаровский посоветовал взрослым вполне кооперироваться, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая могла выспаться и отдохнуть от "подвига материнства".
"Обращаю внимание: дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астм, обострений аллергии и т.д.и т.п., что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой", - сказал Комаровский.
Как мі ранее писали, Комаровский рассказал про подвиды коронавируса и дал советы.