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Чи можна гуляти з дітьми під час карантину: Комаровський дав відповідь

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Доктор Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми на вулиці під час карантину

Карантин в Україні через коронавірус ввели в Україні з 12 березня, поки що до 3 квітня. Багатьох батьків хвилює найголовніше питання, чи можна гуляти з дитиною під час цих вимушених заходів обсервації. Відомий педіатр України доктор Комаровський дав відповідь на популярне зараз питання.

Медик повідомив, що гуляти можна, але за певних умов.

  • Під час прогулянки ви не контактуєте з іншими людьми;
  • Діти спілкуються невеликими групами (до 5 осіб) під наглядом дорослих, які дотримують дистанцію;
  • Ви маєте можливість залишити власну оселю не вступаючи в контакти з іншими людьми і не облизуючи по дорозі двері, поручні, кнопки і т. д.
  • Ви знаєте, як правильно відкривати двері, як натискати кнопки ліфта, ви маєте з собою санітайзер і знаєте, як ним користуватися, ви готові, зрештою, пройтися по сходах пішки, уникаючи усіма облапаної і в більшості випадків практично не вентильованої кабіни ліфта;
  • Ви розумієте, що ліс і парк це хоч і далі, але набагато краще, ніж лавочка біля під'їзду

Доктор Комаровський порадив дорослим цілком кооперуватися, щоб поки одна мама гуляє з двома дітьми, друга могла виспатися і відпочити від "подвигу материнства".

"Звертаю увагу: діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів, тонзилітів, дерматитів, астм, загострення алергії і т. д. і т. п., що коронавірус здасться вам милою і привабливою болячкою", - сказав Комаровський.

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