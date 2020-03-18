Чи можна гуляти з дітьми під час карантину: Комаровський дав відповідь

Доктор Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми на вулиці під час карантину
Карантин в Україні через коронавірус ввели в Україні з 12 березня, поки що до 3 квітня. Багатьох батьків хвилює найголовніше питання, чи можна гуляти з дитиною під час цих вимушених заходів обсервації. Відомий педіатр України доктор Комаровський дав відповідь на популярне зараз питання.
Медик повідомив, що гуляти можна, але за певних умов.
Доктор Комаровський порадив дорослим цілком кооперуватися, щоб поки одна мама гуляє з двома дітьми, друга могла виспатися і відпочити від "подвигу материнства".
"Звертаю увагу: діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів, тонзилітів, дерматитів, астм, загострення алергії і т. д. і т. п., що коронавірус здасться вам милою і привабливою болячкою", - сказав Комаровський.