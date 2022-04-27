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Как можно экономить на электроэнергии во время войны: основные правила

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Среда 27 апреля 2022 16:52
Как можно экономить на электроэнергии во время войны: основные правила Как экономить на электроэнергии во время войны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Экономия электроэнергии сегодня особенно актуальна, ведь каждая семья стремится снизить сумму в платежке и экономить семейный бюджет. Тем более в Украине идет война и вопрос финансов стоит очень остро.

Как уменьшить затраты на электроэнергию советует в Facebook поставщик услуг - компания YASNO.

Как экономить на электроэнергии

  • Всегда выключайте освещение в комнате, даже если выходите ненадолго.
  • Отдавайте предпочтение зональному освещению.
  • Держите в чистоте окна, люстры и плафоны.
  • Выключайте из розетки электроприборы и не оставляйте их в "спящем" режиме, так как они продолжают потреблять кВт·часы.
  • Не устанавливайте бойлер на максимальную температуру нагрева.
  • Уменьшите время работы бытовой техники: кипятите в электрочайнике только необходимое количество воды, а чтобы блюдо быстрее приготовилось на электроплите – используйте посуду с крышкой.

Если в вашем доме есть двухзонный счетчик, по возможности включайте наиболее энергоемкие приборы в период с 23:00 до 07:00. Ведь за потребленную в эти часы электроэнергию можно платить 50% по "ночному" тарифу.

А при условии, что некоторые приборы (холодильник, кондиционер или бойлер) могут работать круглосуточно, двухзонный счетчик дает еще более ощутимую экономию на счетах.

Проверьте, чтобы расстояние от холодильника до стены было не менее 5 см. В противном случае перерасход энергии достигнет 30%.

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