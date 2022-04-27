ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як можна економити на електроенергії під час війни: основні правила

Новость на русском →
Середа 27 квітня 2022 16:52
Як можна економити на електроенергії під час війни: основні правила Як економити на електроенергії під час війни (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Економія електроенергії сьогодні особливо актуальна, адже кожна сім'я прагне знизити суму в платіжці та економити сімейний бюджет. Тим більше в Україні йде війна і питання фінансів стоїть дуже гостро.

Як зменшити витрати на електроенергію радить у Facebook постачальник послуг-компанія YASNO.

Як економити на електроенергії

  • Завжди вимикайте освітлення в кімнаті, навіть якщо виходите ненадовго.
  • Віддавайте перевагу зональному освітленню.
  • Тримайте в чистоті вікна, люстри й плафони.
  • Вимикайте з розетки електроприлади та не залишайте їх в "сплячому" режимі, через те, що вони продовжують споживати кВт·годинник.
  • Не встановлюйте бойлер на максимальну температуру нагрівання.
  • Зменшіть час роботи побутової техніки: кип'ятіть в електрочайнику тільки необхідну кількість води, а щоб блюдо швидше приготувалося на електроплиті – використовуйте посуд з кришкою.

Якщо у вашому будинку є двозонний лічильник, по можливості включайте найбільш енергоємні прилади в період з 23:00 до 07:00. Адже за спожиту в ці години електроенергію можна платити 50% за "нічним" тарифом.

А за умови, що деякі прилади (холодильник, кондиціонер або бойлер) можуть працювати цілодобово, двозонний лічильник дає ще більш відчутну економію на рахунках.

Перевірте, щоб відстань від холодильника до стіни було не менше 5 см. У іншому випадку перевитрата енергії досягне 30%.

Читайте також, як безпечно користуватися телефоном в окупації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ