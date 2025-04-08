Не можна просто викидати! Що робити з освяченими залишками їжі: поради церкви

Освячена у церкві їжа часто залишається після Великодня - паски, яйця, ковбаса чи інші наїдки. Частина цих продуктів може зіпсуватись або втратити свіжість. Проте священнослужителі застерігають: речі, які були освячені, викидати не можна.

Як утилізувати освячену їжу

Освячені продукти, навіть якщо вони втратили придатність, не можна викидати разом зі звичайними відходами. Найкраще закопати їх у землю - на клумбі, під деревом чи кущем. Це не тільки шанобливий спосіб, але й корисний для рослин.

Якщо поряд є струмок або річка, допустимо опустити рештки у проточну воду. Паску, яка зіпсувалась, також можна закопати або спалити в безлюдному місці, а попіл - розсипати на грядках.

У місті слід знайти ділянку, де не ходять люди, і саме там здійснити утилізацію. Головне - не робити з цього "ритуалу", а ставитися до процесу з повагою. Усе має відбуватись природно й з розумінням сенсу дій.

Що робити з освяченими речами

Багато хто зберігає вдома освячені гілочки верби, букети з різнотрав’я або залишки великодніх свічок. Коли вони вже непридатні для використання, їх слід спалити, а попіл - закопати на благодатній землі.

Речі, які не горять (гіпсові хрестики, уламки ікон тощо), можна закопати в місці, де ростуть дерева чи квіти. Освячену воду, що вже довго стоїть, виливають під рослини - на клумбі або в саду. Якщо немає змоги зробити це самостійно, речі можна передати до церкви, де з ними поводитимуться відповідно до християнських норм.

Не слід залишати освячені предмети без належної уваги - навіть якщо вони втратили зовнішню цінність. Це допомагає підтримувати свідоме та шанобливе ставлення до віри.

Усі освячені речі треба утилізувати з особою пошаною (фото: Freepik.com)

Як ще можна використати непотрібні освячені речі

Святиня - це не лише форма, а й зміст. Щоб уникати гріховного марнотратства, варто заздалегідь готувати стільки їжі, скільки реально можна спожити.

Освяченими продуктами можна поділитися з тими, хто цього потребує: одинокими сусідами, малозабезпеченими родинами або прихистками. З паски можна зробити сухарики, а шкаралупу - використати як добриво. Гілочки верби після свята висаджують у землю - вони можуть пустити паростки. Букети з Трійці або Маковія згодом сушать і використовують для чаю чи купань немовлят.

Не потрібно накопичувати освячені речі вдома без потреби - краще знайти їм гідне застосування. Через дбайливе ставлення до святинь ми проявляємо повагу до віри й до ближніх.