Нельзя просто выбрасывать! Что делать с освященными остатками пищи: советы церкви

Освященная в церкви еда часто остается после Пасхи - куличи, яйца, колбаса или другие блюда. Часть этих продуктов может испортиться или потерять свежесть. Однако священнослужители предостерегают: вещи, которые были освящены, выбрасывать нельзя.

Как утилизировать освященную пищу

Освященные продукты, даже если они потеряли пригодность, нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Лучше всего закопать их в землю - на клумбе, под деревом или кустом. Это не только уважительный способ, но и полезный для растений.

Если рядом есть ручей или река, допустимо опустить остатки в проточную воду. Испортившийся кулич также можно закопать или сжечь в безлюдном месте, а пепел - рассыпать на грядках.

В городе следует найти участок, где не ходят люди, и именно там осуществить утилизацию. Главное - не делать из этого "ритуала", а относиться к процессу с уважением. Все должно происходить естественно и с пониманием смысла действий.

Что делать с освященными вещами

Многие хранят дома освященные веточки вербы, букеты из разнотравья или остатки пасхальных свечей. Когда они уже непригодны для использования, их следует сжечь, а пепел - закопать на благодатной земле.

Вещи, которые не горят (гипсовые крестики, обломки икон и т.д.), можно закопать в месте, где растут деревья или цветы. Освященную воду, которая уже долго стоит, выливают под растения - на клумбе или в саду. Если нет возможности сделать это самостоятельно, вещи можно передать в церковь, где с ними будут обращаться в соответствии с христианскими нормами.

Не следует оставлять освященные предметы без должного внимания - даже если они потеряли внешнюю ценность. Это помогает поддерживать сознательное и уважительное отношение к вере.

Все освященные вещи надо утилизировать с особым уважением (фото: Freepik.com)

Как еще можно использовать ненужные освященные вещи

Святыня - это не только форма, но и содержание. Чтобы избегать греховного расточительства, стоит заранее готовить столько пищи, сколько реально можно употребить.

Освященными продуктами можно поделиться с теми, кто в этом нуждается: одинокими соседями, малообеспеченными семьями или приютами. Из паски можно сделать сухарики, а скорлупу - использовать как удобрение. Веточки ивы после праздника высаживают в землю - они могут пустить ростки. Букеты с Троицы или Маковея впоследствии сушат и используют для чая или купаний младенцев.

Не нужно накапливать освященные вещи дома без надобности - лучше найти им достойное применение. Через бережное отношение к святыням мы проявляем уважение к вере и к ближним.