"Можна дізнатися статус за хвостом": у Чорнобилі засвітилася розумна і сильна тварина (фото)

У Чорнобилі серед решти різноманітності тварин помітили вовків. Ці звірі утворюють зграї з особин різного віку.

Факти про вовків

Вовки – соціальні тварини. Зазвичай вони утворюють сімейні групи – зграї – з різновікових тварин.

У вовчої зграї дуже чітка ієрархія, у кожного в сім'ї – своя роль. Усі вовки підпорядковуються альфа-парі.

Статус вовка можна визначити за положенням хвоста. У ватажка він високо піднятий, тоді як у їх "підлеглих" - опущений.

Чисельність зграї, у середньому, – 5-11 звірів, але трапляються й великі вовчі групи – від 15 до 22 особин.

Якщо ж із ватажком чи його обраницею щось трапляється, їх змінюють наступники – сильні вовки, які займають особливе місце між ватажком та низькоранговими самцями.

У Чорнобилі мешкають вовки (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Більшість населення України вовк перестав бути конфліктним видом. Напади на людей вовків, хворих на сказ, мають місце, але вони не часті.

Сучасна конфліктна ситуація в тому, що вовк має надмірно високу чисельність, є конкурентом для інших видів великих хижих ссавців і, насамперед, рисі та утримує чисельність основних видів жертв на низькому рівні.