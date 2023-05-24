"Можно узнать статус по положению хвоста": в Чернобыле засветилось умное и сильное животное (фото)

В Чернобыле среди остального разнообразия животных заметили волков. Єти звери образуют стаи из особей разного возраста.
Фотографию хищников опубликовали на странице заповедника в Facebook.
Для большинства населения Украины волк не является конфликтным видом. Нападения на людей волков, больных бешенством, имеют место, но они не часты.
Современная конфликтная ситуация в том, что волк имеет чрезмерно высокую численность, является конкурентом для других видов крупных хищных млекопитающих и, прежде всего, рыси и удерживает численность основных видов жертв на низком уровне.
Напомним, что в Чернобыле показали всеядное животное, которое похоже на пса.
Ранее мы рассказывали об одной из самых умных птиц, которая появилась в Чернобыле.