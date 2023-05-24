RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Можно узнать статус по положению хвоста": в Чернобыле засветилось умное и сильное животное (фото)

В Чернобыле засветилась волчья стая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле среди остального разнообразия животных заметили волков. Єти звери образуют стаи из особей разного возраста.

Фотографию хищников опубликовали на странице заповедника в Facebook.

Факты о волках

  • Волки – социальные животные. Обычно они образуют семейные группы – стаи – из разновозрастных животных.
  • У волчьей стаи очень четкая иерархия, у каждого в семье – своя роль. Все волки подчиняются альфа-паре.
  • Статус волка можно определить по положению хвоста. У вожака он высоко приподнят, в то время как у их "подчиненных" – опущен.
  • Численность стаи, в среднем, – 5-11 зверей, но встречаются и большие волчьи группы – от 15 до 22 особей.
  • Если же с предводителем или его избранницей что-то случается, их сменяют преемники – сильные волки, занимающие особое место между вожаком и низкоранговыми самцами.

В Чернобыле обитают волки (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для большинства населения Украины волк не является конфликтным видом. Нападения на людей волков, больных бешенством, имеют место, но они не часты.

Современная конфликтная ситуация в том, что волк имеет чрезмерно высокую численность, является конкурентом для других видов крупных хищных млекопитающих и, прежде всего, рыси и удерживает численность основных видов жертв на низком уровне.

Напомним, что в Чернобыле показали всеядное животное, которое похоже на пса.

Ранее мы рассказывали об одной из самых умных птиц, которая появилась в Чернобыле.

Читайте РБК-Украина в Google News
твариниЧернобыль