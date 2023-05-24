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"Можна дізнатися статус за хвостом": у Чорнобилі засвітилася розумна і сильна тварина (фото)

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Чорнобиль, Середа 24 травня 2023 10:59
"Можна дізнатися статус за хвостом": у Чорнобилі засвітилася розумна і сильна тварина (фото) У Чорнобилі засвітилася вовча зграя (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобилі серед решти різноманітності тварин помітили вовків. Ці звірі утворюють зграї з особин різного віку.

Фотографію хижаків опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

Факти про вовків

  • Вовки – соціальні тварини. Зазвичай вони утворюють сімейні групи – зграї – з різновікових тварин.
  • У вовчої зграї дуже чітка ієрархія, у кожного в сім'ї – своя роль. Усі вовки підпорядковуються альфа-парі.
  • Статус вовка можна визначити за положенням хвоста. У ватажка він високо піднятий, тоді як у їх "підлеглих" - опущений.
  • Чисельність зграї, у середньому, – 5-11 звірів, але трапляються й великі вовчі групи – від 15 до 22 особин.
  • Якщо ж із ватажком чи його обраницею щось трапляється, їх змінюють наступники – сильні вовки, які займають особливе місце між ватажком та низькоранговими самцями.

&quot;Можна дізнатися статус за хвостом&quot;: у Чорнобилі засвітилася розумна і сильна тварина (фото)У Чорнобилі мешкають вовки (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Більшість населення України вовк перестав бути конфліктним видом. Напади на людей вовків, хворих на сказ, мають місце, але вони не часті.

Сучасна конфліктна ситуація в тому, що вовк має надмірно високу чисельність, є конкурентом для інших видів великих хижих ссавців і, насамперед, рисі та утримує чисельність основних видів жертв на низькому рівні.

Нагадаємо, що в Чорнобилі показали всеїдну тварину, яка схожа на пса.

Раніше ми розповідали про одного з найрозумніших птахів, який з'явився в Чорнобилі.

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