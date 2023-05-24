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"Можно узнать статус по положению хвоста": в Чернобыле засветилось умное и сильное животное (фото)

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Чернобыль, Среда 24 мая 2023 10:59
"Можно узнать статус по положению хвоста": в Чернобыле засветилось умное и сильное животное (фото) В Чернобыле засветилась волчья стая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле среди остального разнообразия животных заметили волков. Єти звери образуют стаи из особей разного возраста.

Фотографию хищников опубликовали на странице заповедника в Facebook.

Факты о волках

  • Волки – социальные животные. Обычно они образуют семейные группы – стаи – из разновозрастных животных.
  • У волчьей стаи очень четкая иерархия, у каждого в семье – своя роль. Все волки подчиняются альфа-паре.
  • Статус волка можно определить по положению хвоста. У вожака он высоко приподнят, в то время как у их "подчиненных" – опущен.
  • Численность стаи, в среднем, – 5-11 зверей, но встречаются и большие волчьи группы – от 15 до 22 особей.
  • Если же с предводителем или его избранницей что-то случается, их сменяют преемники – сильные волки, занимающие особое место между вожаком и низкоранговыми самцами.

&quot;Можно узнать статус по положению хвоста&quot;: в Чернобыле засветилось умное и сильное животное (фото)В Чернобыле обитают волки (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для большинства населения Украины волк не является конфликтным видом. Нападения на людей волков, больных бешенством, имеют место, но они не часты.

Современная конфликтная ситуация в том, что волк имеет чрезмерно высокую численность, является конкурентом для других видов крупных хищных млекопитающих и, прежде всего, рыси и удерживает численность основных видов жертв на низком уровне.

Напомним, что в Чернобыле показали всеядное животное, которое похоже на пса.

Ранее мы рассказывали об одной из самых умных птиц, которая появилась в Чернобыле.

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