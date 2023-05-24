"Можно узнать статус по положению хвоста": в Чернобыле засветилось умное и сильное животное (фото)

Факты о волках

Волки – социальные животные. Обычно они образуют семейные группы – стаи – из разновозрастных животных.

У волчьей стаи очень четкая иерархия, у каждого в семье – своя роль. Все волки подчиняются альфа-паре.

Статус волка можно определить по положению хвоста. У вожака он высоко приподнят, в то время как у их "подчиненных" – опущен.

Численность стаи, в среднем, – 5-11 зверей, но встречаются и большие волчьи группы – от 15 до 22 особей.

Если же с предводителем или его избранницей что-то случается, их сменяют преемники – сильные волки, занимающие особое место между вожаком и низкоранговыми самцами.

В Чернобыле обитают волки (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для большинства населения Украины волк не является конфликтным видом. Нападения на людей волков, больных бешенством, имеют место, но они не часты.

Современная конфликтная ситуация в том, что волк имеет чрезмерно высокую численность, является конкурентом для других видов крупных хищных млекопитающих и, прежде всего, рыси и удерживает численность основных видов жертв на низком уровне.