Можете пропустити рейс: названо помилки, які допускають усі пасажири в аеропорту

Представники USA Today Blueprint опитали 5 000 мандрівників у Сполучених Штатах Америки та виділили основні причини, через які туристи найбільш часто пропускають виліт з аеропорту.

Не знімають металевих предметів

На контрольному пункті потрібно безперешкодно пройти через сканер, а для необхідно позбутися металевих предметів.

Зокрема, часто пасажири забувають про ремінь, через що їх затримують на проходженні безпекової перевірки.

Тримають в руках телефон чи ключі

Згідно з даними, 28% пасажирів намагалися пройти через сканер з металевими прикрасами та смартфоном у руках. Тому їх повертають та змушують залишати речі в кошику та заново здійснювати процедуру перевірки.

Електроніка в ручному багажі

Планшет, ноутбук або мобільний телефон потрібно виймати з ручної поклажі перед проходженням перевірки. 23% опитаних заявили, що постійно про це забувають.

Обмотувати ручну поклажу харчовою плівкою

Співробітники служби огляду мають право розкрити ручну поклажу і уважно оглянути вміст. Обернувши сумку товстим шаром харчової плівки, як роблять багато, ви ризикуєте витратити набагато більше часу на просту процедуру.

Не дивитись на табло

Час і номер виходу на посадку фіксуються в посадковому талоні. Але часто буває, що вони змінюються в останній момент.

У той же час пасажири, які приїхали заздалегідь, коротають годинку-другу в Duty Free і забувають дивитися на табло вильоту. У подібній ситуації є всі шанси запізнитися на рейс.

Чому пасажири запізнаються на літак

Часто пасажири "пропадають" у барах або втрачають відчуття часу, купуючи товари в магазинах Duty Free.

До того ж туристи не звертають увагу на час посадки, помилково вважаючи, ніби можуть ходити аеропортом до години вильоту.

"Люди, як правило, зосереджуються на часі відправлення, а не закритті посадки, що вказано на їхньому посадковому талоні. Це час, на який дійсно потрібно звернути увагу, аби не пропустити рейс", - розповіла стюардеса.

Крім того, переконайтеся, що у вас є все необхідне, включаючи паспорт і інші документи, необхідні для в’їзду в країну, яку ви відвідуєте.