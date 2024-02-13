Можете пропустить рейс: названы ошибки, которые допускают все пассажиры в аэропорту

Представители USA Today Blueprint опросили 5 000 путешественников в Соединенных Штатах Америки и выделили основные причины, по которым туристы наиболее часто пропускают вылет из аэропорта.

Не снимают металлические предметы

На контрольном пункте нужно беспрепятственно пройти через сканер, а для необходимо избавиться от металлических предметов.

В частности, часто пассажиры забывают о ремне, из-за чего их задерживают на прохождении проверки безопасности.

Держат в руках телефон или ключи

Согласно данным, 28% пассажиров пытались пройти через сканер с металлическими украшениями и смартфоном в руках. Поэтому их возвращают и заставляют оставлять вещи в корзине и осуществлять процедуру проверки.

Электроника в ручном багаже

Планшет, ноутбук или мобильный телефон нужно извлекать из ручной клади перед прохождением проверки. 23% опрошенных заявили, что постоянно об этом забывают.

Обматывать ручную кладь пищевой пленкой

Сотрудники службы осмотра имеют право раскрыть ручную кладь и внимательно осмотреть содержимое. Обернув сумку толстым слоем пищевой пленки, как делают многие, вы рискуете потратить гораздо больше времени на простую процедуру.

Не смотреть на табло

Время и номер выхода на посадку фиксируются в посадочном талоне. Но часто бывает, что они меняются в момент.

В то же время пассажиры, приехавшие заранее, коротают часок-другой в Duty Free и забывают смотреть на табло вылета. В подобной ситуации есть все шансы опоздать на рейс.

Почему пассажиры опаздывают на самолет

Часто пассажиры "пропадают" в барах или теряют чувство времени, покупая товары в магазинах Duty Free.

К тому же туристы не обращают внимание на время посадки, ошибочно полагая, что могут ходить аэропортом до часа вылета.

"Люди, как правило, сосредотачиваются на времени отправления, а не закрытии посадки, что указано на их посадочном талоне. Это время, на которое действительно нужно обратить внимание, чтобы не пропустить рейс", - рассказала стюардесса.

Кроме того, убедитесь, что у вас есть все необходимое, включая паспорт и другие документы, необходимые для въезда в посещаемую страну.