Можете пошкодити їх: 9 речей у домі, які все прибирають занадто часто

Килими

Килими треба чистити пилососом щонайменше раз в тиждень. Такі агресивні методи, як чистка парою або спеціальними хімічними засобами скорочують термін служби покриттів. Достатньо двічі на рік.

Дзеркало

Дзеркала не можна начищати занадто часто, бо тоді на них можуть з’явитися подряпини. Особливо у ванній, де підвищена вологість.

Достатньо мити дзеркало раз на тиждень. Терти не треба - достатньо обробити спецзасобом і витерти м'якою серветкою.

Підлога

Підлогу можуть прибирати занадто часто, навіть якщо вона не сильно забруднена. Це може призвести до великих витрат часу та ресурсів.

Достатньо просто підмітати або пилососити зони з високою прохідністю через день, підлогу мити раз на тиждень.

Сантехніка у ванній

Ванні кімнати усі сприймаються як розсадник мікробів, що може призвести до надмірного прибирання.

Експерти рекомендують мити змішувачі та ручки, в рамках регулярного прибирання ванної кімнати. Зазвичай достатньо одного-двох разів на тиждень, якщо вони не дуже забруднені.

Вікна

Вікна миють занадто часто з естетичних міркувань. Але ви повинні мити вікна один-два рази на рік або змінювати цю частоту залежно від факторів навколишнього середовища.

Холодильник

Підтримувати чистоту у холодильнику завжди потрібно. Однак, мити його потрібно не так часто, як інші кухонні прилади.

Глибоку чистку холодильника слід проводити лише раз на місяць. Але не забувайте відразу ж мити випадкові розливи.

Мікрохвильова піч

Багато хто накриває їжу, коли ставить її в мікрохвильову піч, тому не потрібно так часто чистити внутрішню частину цього приладу.

Люди можуть думати, що її потрібно чистити так часто, оскільки ви кладете в неї їжу, але якщо ви накриваєте страву, у вас не буде безладу. Глибоке очищення мікрохвильовки потрібно проводити лише раз на один-три місяці.

Дерев'яні меблі

Якщо занадто часто використовувати дезінфікуючі спреї або засоби для чищення дерев'яних меблів, то можна пошкодити деревину.

Дерев'яні меблі потрібно чистити за потреби, коли на них з'являються плями або пил.

Плінтуси

Блискучі плінтуси можуть зробити ваш будинок охайнішим, але не перестарайтеся з очищенням цих поверхонь. Плінтуси мають тенденцію повільно накопичувати пил і бруд.

Чистити їх потрібно раз на кілька місяців.