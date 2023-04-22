Названо звички, через які в будинку завжди брудно: уникайте їх

Без чистоти вдома не вийде створити затишок. Навіть якщо ви кілька разів на день миєте підлогу, ваше житло все одно може залишатися брудним. Все через прості звички, від яких варто позбутися.

Через які помилки в домі завжди брудно - читайте на Styler нижче.

Вуличне взуття

Кожен з нас хоч раз на місяць, коли поспішає заходить у кімнати будинку у взутті. Потрібно знімати взуття, тому що на його підошві в будинок можуть потрапити різні бактерії, у тому числі збудники серйозних захворювань.

Кришка унітаза

Якщо тримати кришку унітаза постійно закритою, тим паче при змиві, можна скоротити поширення аерозольних частинок, із якими поширюються бактерії.

Брудні ганчірки

Усі часто змінюють губки для миття посуду, а про ганчірки для прибирання забувають. Їх потрібно своєчасно прати та дезінфікувати. Те саме стосується пилососів, пральні та посудомийні машини, які потрібно періодично чистити.

Текстиль

Кухонні рушники рекомендується змінювати щодня, а банні 1 раз на 2-3 дні.

Старі та непотрібні речі

У кожному будинку є величезна кількість невикористовуваних речей, які захаращують шафи і балкони.

Потрібно привчити себе два рази на рік проводити ревізію гардероба. Позбавтеся від речей, які стали малі та непотрібні.

Брудна люстра

Пилюка у великій кількості накопичується на люстрах. Псує вона не тільки вигляд самої люстри, але і загальний вигляд будинку. Набагато приємніше, коли в будинку все блищить чистотою.