Можете повредить их: 9 вещей в доме, которые все убирают слишком часто

Ковры

Ковры нужно чистить пылесосом по меньшей мере раз в неделю. Такие агрессивные методы как чистка паром или специальными химическими средствами сокращают срок службы покрытий. Достаточно дважды в год.

Зеркало

Зеркала нельзя начищать слишком часто, потому что тогда на них могут появиться царапины. Особенно в ванной, где повышена влажность.

Достаточно мыть зеркало раз в неделю. Тереть не надо - достаточно обработать спецсредством и вытереть мягкой салфеткой.

Пол

Полы могут убирать слишком часто, даже если они не сильно загрязнены. Это может привести к большим затратам времени и ресурсам.

Достаточно просто подметать или пылесосить зоны с высокой проходимостью через день, пол мыть раз в неделю.

Сантехника в ванной

Ванные комнаты все воспринимаются как питомник микробов, что может привести к чрезмерной уборке.

Эксперты рекомендуют мыть смесители и ручки, в рамках регулярной уборки ванной комнаты. Обычно достаточно одного-двух раз в неделю, если они не слишком загрязнены.

Окна

Окна моют слишком часто из эстетических соображений. Но вы должны мыть окна один-два раза в год или изменять частоту в зависимости от факторов окружающей среды.

Холодильник

Поддерживать чистоту в холодильнике всегда нужно. Однако мыть его нужно не так часто, как другие кухонные приборы.

Глубокую чистку холодильника следует производить только раз в месяц. Но не забывайте сразу же мыть случайные разливы.

Микроволновая печь

Многие накрывают пищу, когда ставят ее в микроволновку, поэтому не нужно так часто чистить внутреннюю часть этого прибора.

Люди могут думать, что ее нужно чистить так часто, поскольку вы кладете в нее еду, но если вы накрываете блюдо, у вас не будет беспорядка. Глубокую очистку микроволновки нужно проводить только раз в один-три месяца.

Деревянная мебель

Если слишком часто использовать дезинфицирующие спреи или чистящие средства деревянной мебели, то можно повредить древесину.

Деревянную мебель нужно чистить при необходимости, когда на ней появляются пятна или пыль.

Плинтусы

Блестящие плинтусы могут сделать ваш дом более опрятным, но не переусердствуйте с очисткой этих поверхностей. Плинтусы имеют тенденцию медленно накапливать пыль и грязь.

Чистить их нужно раз в несколько месяцев.