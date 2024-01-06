Можете на них не чекати. Ці 5 пристроїв від Apple точно не вийдуть у 2024 році

iPhone SE 4

Незважаючи на велику кількість чуток навколо четвертої версії бюджетного айфону, 2024-го він знову не вийде. Відразу кілька інсайдерів, у тому числі Марк Гурман та Мінґ-Чі Куо, упевнені, що смартфон не представлять раніше 2025 року. Схоже, Apple вичікує та підігріває інтерес до новинки.

iPhone SE 4 (фото: MacRumors)

AirTag 2

Немає жодних передумов для виходу другої версії AirTag, як і причин для його оновлення. Мітка відмінно виконує свої завдання і навряд чи може робити це ще краще. Та й вимоги до неї мінімальні. І все ж таки Apple може вирішити перевипустити AirTag, але раніше 2025-го чекати цього не варто.

AirTag від Apple (фото: Unsplash)

Apple Watch Ultra з microLED

Навколо дисплеїв OLED та microLED зібрався цілий культ інсайдерів, які пророкують нам Apple Watch з такими матрицями вже не один рік. Однак модель Ultra вже оновилася 2023-го, і цього року апдейту не буде. Але він буде у 2025 чи 2026 роках: очікується, що дисплей стане на 10 відсотків більше завдяки новій технології.

Apple Watch Ultra з microLED (фото: 9to5Mac)

iMac Pro

За всіма зовнішніми ознаками Apple поховала цю лінійку: iMac Pro із чіпом Silicon так і не вийшов, при цьому компанія офіційно оголосила, що перехід із Intel уже завершено. Проте Марк Гурман припустив, що модель таки випустять, але це станеться не раніше 2025-го.

iMac Pro

iPhone Fold

Поки Samsung працює над шостим поколінням складених смартфонів, Apple все ще не випустила жодного. Не станеться цього й у поточному році: чуток та конкретики надто мало, щоб на це сподіватися. Аналітики сходяться на думці, що iPhone Fold варто чекати не раніше 2025-го, а скоріше навіть 2026 року.

iPhone Fold (фото: CNET)