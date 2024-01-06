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Можете их не ждать. Эти 5 устройств от Apple точно не выйдут в 2024 году

Эти гаджеты Apple не планирует выпускать в 2024 году (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Хотя 2024 год обещает быть насыщенным для Apple, и в линейке устройств компании появится множество важных новинок, есть и те, о которых слухи умалчивают. Основываясь на информации от разных аналитиков и надежных источников, несколько гаджетов Apple, как ожидается, не сможет выпустить в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на платформу для социальной журналистики Medium.

iPhone SE 4

Несмотря на большое количество слухов вокруг четвертой версии бюджетного айфона, в 2024-м он снова не выйдет. Сразу несколько инсайдеров, в том числе Марк Гурман и Минг-Чи Куо, уверены, что смартфон не представят раньше 2025 года. Похоже, Apple выжидает и подогревает интерес к новинке.

iPhone SE 4 (фото: MacRumors)

AirTag 2

Нет никаких причин для выхода второй версии AirTag, как и причин для его обновления. Метка отлично выполняет свои задачи и вряд ли может делать это еще лучше. Да и требования к ней минимальны. И все же Apple может решить перевыпустить AirTag, но раньше 2025-го ждать этого не стоит.

AirTag от Apple (фото: Unsplash)

Apple Watch Ultra с microLED

Вокруг дисплеев OLED и microLED собрался целый культ инсайдеров, предсказывающих нам Apple Watch с такими матрицами уже не один год. Однако модель Ultra уже обновилась в 2023-м, и в этом году апдейта не будет. Но он будет в 2025 или 2026: ожидается, что дисплей станет на 10 процентов больше благодаря новой технологии.

Apple Watch Ultra с microLED (фото: 9to5Mac)

iMac Pro

По всем внешним признакам Apple похоронила эту линейку: iMac Pro с чипом Silicon так и не вышел, при этом компания официально объявила, что переход с Intel уже завершен. Однако Марк Гурман предположил, что модель выпустят, но это произойдет не раньше 2025-го.

iMac Pro

iPhone Fold

Пока Samsung работает над шестым поколением складных смартфонов, Apple все еще не выпустила ни одного. Не произойдет этого и в текущем году: слухов и конкретики слишком мало, чтобы на это надеяться. Аналитики сходятся во мнении, что iPhone Fold следует ждать не раньше 2025-го, а скорее даже 2026 года.

iPhone Fold (фото: CNET)

Напомним, что OpenAI выпустит свой первый гаджет.

А еще мы писали о топ-5 самых ожидаемых устройств Apple, которые выйдут в 2024 году.

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