Може завдати незворотної шкоди. Лікарі розповіли всю правду про корегуючу білизну

Коригуюча білизна допомагає створити ідеальні контури тіла, але носіння її може мати негативні наслідки для здоров’я. Лікарі попереджають: занадто тісна білизна здавлює органи, порушує кровообіг і може спричинити проблеми з травленням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чим шкідлива корегуюча білизна для здоров'я

Найпоширенішою причиною, чому люди носять коригуючий одяг і корсети, є зміна форми свого тіла та покращення зовнішнього вигляду. Немає нічого поганого в бажанні виглядати якнайкраще, але перестарання може мати серйозні наслідки.

Лікар Бхаша Мукерджі розповів, що все залежить від того, скільки годин ви носите білизну та наскільки вона туга. Щ оденне носіння може викликати дискомфорт, а також може посилити тривогу та навіть пошкодити опорно-руховий апарат.

За словами фізіотерапевта Дарсії Перв’є , б удь-яка частина тіла, де рух постійно обмежується протягом тривалих періодів, піддається депривації тканин, де м’язи та сухожилля стають слабшими та менш стійкими до стресу.

Дихання

Якщо корегуючий одяг занадто тісний і обмежує діафрагму, то це може утруднити дихання, обмежити глибоке дихання та спричинити задишку або запаморочення.

Люди часто не залишають достатньо місця для розширення легенів під час глибокого вдиху. Вам також може бути важко видихати повітря з легенів, що може призвести до непритомності.

Шлунок

Коли корегуючий одяг тисне на область шлунка, це може спричинити проблеми з травленням, наприклад кислотний рефлюкс і печію, оскільки кислота просувається вгору по стравоходу.

Це також може порушити нормальний ритм руху органів, що може порушити те, наскільки добре рухається та зміщується діафрагма, печінка та кишечник.

Проблеми з кишечником виникають у багатьох людей, коли вони тривалий час носять облягаючий одяг. Органи призначені для переміщення, розширення та перетравлення їжі.

Якщо їх обмежити, люди можуть відчувати біль у животі та проблеми з травленням, а також можуть загострюватись такі захворювання, як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ).

Тиск від одягу може призвести до того, що сечовий міхур, кишечник, матка та пряма кишка опустяться вниз, збільшуючи ризик їх втиснення у піхву.

Шкіра

Залежно від того, наскільки вузький одяг і як довго ви його носите, може виникнути подразнення шкіри. Тому варто не надто тугу носити такий одяг або взагалі його уникати.

Нерви

Деякі люди помічають, що їхні м’язи слабшають або болять, якщо вони весь час носять корегуючий одяг. Це може заважати вашому тілу рухатися природним чином. В результаті можуть виникати небажані нервові стани.

Якщо одяг надто тісний, він може спричинити оніміння від тиску на нерв.

Плюси корегуючого одягу

Корсетний одяг може бути корисною після будь-якої операції на черевній порожнині, включаючи вагітність. Ваші м'язи живота можуть стати слабшими та можуть виникнути розриви волокон між ними.

Тому використання корсета для талії може запобігти грижам і надати додаткову підтримку м'язам.

Ребристі корсети змушують вас сидіти прямо, що допоможе уникнути сутулості.

Як часто можна носити

Носити такий одяг для вечірніх прогулянок цілком нормально, якщо у вас немає інших медичних проблем. Однак, важливо вибрати правильний розмір і переконатися, що він не надто тісний.

Головне - носити корегуючий одяг у помірних кількостях і в тому розмірі, який вам підходить. Носити їх на ніч абсолютно заборонено.