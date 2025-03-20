Может нанести необратимый вред. Врачи рассказали всю правду о корректирующем белье

Корректирующее белье помогает создать идеальные контуры тела, но ношение его может иметь негативные последствия для здоровья. Врачи предупреждают: слишком тесное белье сдавливает органы, нарушает кровообращение и может вызвать проблемы с пищеварением.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Чем вредно корректирующее белье для здоровья

Самой распространенной причиной, почему люди носят корректирующую одежду и корсеты, является изменение формы своего тела и улучшение внешнего вида. Нет ничего плохого в желании выглядеть как можно лучше, но переусердствование может иметь серьезные последствия.

Врач Бхаша Мукерджи рассказал, что все зависит от того, сколько часов вы носите белье и насколько оно тугое. Ежедневное ношение может вызвать дискомфорт, а также может усилить тревогу и даже повредить опорно-двигательный аппарат.

По словам физиотерапевта Дарсии Первье , любая часть тела, где движение постоянно ограничивается в течение длительных периодов, подвергается депривации тканей, где мышцы и сухожилия становятся слабее и менее устойчивыми к стрессу.

Дыхание

Если корректирующая одежда слишком тесная и ограничивает диафрагму, то это может затруднить дыхание, ограничить глубокое дыхание и вызвать одышку или головокружение.

Люди часто не оставляют достаточно места для расширения легких во время глубокого вдоха. Вам также может быть трудно выдыхать воздух из легких, что может привести к обмороку.

Желудок

Когда корректирующая одежда давит на область желудка, это может вызвать проблемы с пищеварением, например кислотный рефлюкс и изжогу, поскольку кислота продвигается вверх по пищеводу.

Это также может нарушить нормальный ритм движения органов, что может нарушить то, насколько хорошо двигается и смещается диафрагма, печень и кишечник.

Проблемы с кишечником возникают у многих людей, когда они длительное время носят облегающую одежду. Органы предназначены для перемещения, расширения и переваривания пищи.

Если их ограничить, люди могут испытывать боль в животе и проблемы с пищеварением, а также могут обостряться такие заболевания, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Давление от одежды может привести к тому, что мочевой пузырь, кишечник, матка и прямая кишка опустятся вниз, увеличивая риск их вдавливания во влагалище.

Кожа

В зависимости от того, насколько узкая одежда и как долго вы ее носите, может возникнуть раздражение кожи. Поэтому стоит не слишком туго носить такую одежду или вообще ее избегать.

Нервы

Некоторые люди замечают, что их мышцы ослабевают или болят, если они все время носят корректирующую одежду. Это может мешать вашему телу двигаться естественным образом. В результате могут возникать нежелательные нервные состояния.

Если одежда слишком тесная, она может вызвать онемение от давления на нерв.

Плюсы корректирующей одежды

Корсетная одежда может быть полезной после любой операции на брюшной полости, включая беременность. Ваши мышцы живота могут стать слабее и могут возникнуть разрывы волокон между ними.

Поэтому использование корсета для талии может предотвратить грыжи и предоставить дополнительную поддержку мышцам.

Ребристые корсеты заставляют вас сидеть прямо, что поможет избежать сутулости.

Как часто можно носить

Носить такую одежду для вечерних прогулок вполне нормально, если у вас нет других медицинских проблем. Однако, важно выбрать правильный размер и убедиться, что она не слишком тесная.

Главное - носить корректирующую одежду в умеренных количествах и в том размере, который вам подходит. Носить их на ночь абсолютно запрещено .