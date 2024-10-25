День все коротший: як колір одягу впливає на безпеку на дорозі

На наших вулицях і дорогах трапляються ситуації, коли машина не збиває людину тільки дивом – і трапляється це найчастіше в осінньо-зимовий сезон. Як знизити загрозу таких неприємностей?

Слід визнати, що обираючи зимовий одяг, мало хто з громадян замислюється про те, що купує не тільки засіб утеплення і індивідуалізації, а й засіб безпеки. Без перебільшення: одного разу саме одяг може врятувати вам життя. Або ні. Йдеться про колір зимового одягу та інші нюанси, які впливають на ймовірність ДТП за участю пішоходів.

Чому важливий колір одягу

Виявляється, в експертів з безпеки руху давно є статистика відносно того, як яскраві та світлі кольори в елементах одягу впливають на частоту зіткнення автомобілів з пішоходами.

Водії, пригадайте, які тони переважають за вікнами автомобіля в осінньо-зимовий сезон у нашому кліматі? Правильно, сірі і темно-сірі – мокрий асфальт, голі дерева, похмуре небо, бетонні будинки... Це при тому, що у більшості з нас повсякденний зимовий одяг витриманий приблизно в тих самих тонах: в основному чорний або темний.

Таким чином, темний одяг працює для будь-якої людини як камуфляж на темно-сірому фоні осінніх/зимових міст і сіл. Ще гірше стає, коли настають швидкі жовтневі сутінки – пішоходи перетворюються на таких собі невидимок.

Додайте сюди те, що далеко не всі з нас ходять вулицями з діючим вуличним освітленням. Відтак, будь-який водій пригадає не один випадок, коли промінь його ближнього світла тільки в останній момент вихоплював із мороку темний силует пішохода, так що на гальмування чи об'їзд залишалося обмаль часу. При тому цей "щасливчик", що таки врятувався від наїзду, майже напевне був одягнений у щось темне. Бо якби він був одягнений у світле і яскраве, випадок не був би таким пам'ятним: добре помітний об’єкт, людину чи групу людей, можна помітити вчасно і без проблем об'їхати.

Чим небезпечна людина у темному одязі

Згідно численних тестувань, фігура в одязі чорного кольору чітко помітна у світлі фар на відстані 15 – 20 метрів. І при тому гальмівний шлях з цілком законних міських 50 км/год не менше тих же 15 – 20 м.

Нагадаємо, що промінь ближнього світла автомобіля приблизно вдвічі довший аніж згадана відстань виявлення людини у темному. Але згідно з результатами зарубіжних досліджень, це мало впливає на помітність пішохода в чорному одязі на загальному темному фоні – міських споруд, узбіччя та голої рослинності. Не забувайте про це, якщо часто виступаєте в ролі пішоходів.

На жаль, на небезпеку наражають себе не тільки ті "темні" пішоходи, що потрапляють на проїзну частину, а й ті, що в якісь моменти опиняються близько до дороги. Одне слово, особливо ризикують ті, хто:

Переходить у темряві швидкісну трасу;

Кому доводиться переходити вулицю з жвавим багатосмуговим рухом;

Крокує узбіччям дороги чи краєм вулиці без тротуару (незалежно від наявності вуличного освітлення).

Поглиблюють ризик порушення ПДР, пов’язані з появою людини на дорозі там, де водій може цього не очікувати. Наприклад, перехід дороги в недозволеному місці, рух проїзною частиною там, де є тротуар, несподівана поява людини на проїжджій частині з-за припаркованих машин, зелених насаджень чи будівель.

Коротко

Зрозуміло, що не все з нас готові підпорядковувати вибір верхнього одягу міркування безпеки на дорозі. Але сучасні технології давно вже дали відповідь на цей виклик: світловідбиваючі флікери. Це такий собі ефективний світловідбиваючий елемент, виконаний у вигляді брелока, жетона, нашивки або пружної смужки для закріплення на одязі, рюкзаку, сумці чи іншому аксесуарі. Флікери відбивають світло фар, увімкнених навіть у режимі "ближнього" – і в них це виходить так вдало, що вони самі світяться немов ліхтарики.

За даними експертів з безпеки руху такі світловідбивні елементи знижують ризик наїзду на їхнього власника у 6 – 8 разів – тому що людина з таким катафотом помітна зі 100 – 150 метрів. Недаремно в Європі є країни, де носіння флікерів обов'язкове.