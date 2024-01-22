UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Може затопити всю планету. Під поверхнею Марса знайшли замерзле море

На Марсі виявлено підземне море із замерзлої води (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Під поверхнею Марса в районі екватора виявили величезні поклади замерзлої води. Товщина крижаного пояса оцінюється у 3,7 кілометра.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Європейського космічного агентства.

Яке марсіанське середовище сьогодні

Сучасна атмосфера Марса настільки посушлива, наскільки це можливо. Щоб імітувати марсіанське середовище в експериментах, вчені часто вдаються до використання пустелі Атакама на Землі.

Проте, незважаючи на те, що пустеля є одним із найсухіших місць на нашій планеті, у порівнянні з Марсом вона є справжнім тропічним лісом.

У минулому ж, поверхня Червоної планети зовсім не була такою неживою. Колись на Марсі текли річки, але в його поверхні існував навіть неглибокий океан.

Що відомо про замерзле море

Свіжі дані від Європейського космічного агентства (ESA), отримані завдяки орбітальному георадару Mars Express, вказують на те, що ці величезні водні маси, здавалося б, не зникли без сліду, а ймовірно, частково збереглися під поверхнею у вигляді льоду.

Карта льоду на планеті (фото: European Space Agency)

Згідно з вченими, сигнатура виявлених підземних шарів свідчить про наявність водяного льоду. А радіолокаційні сигнали аналогічні раніше отриманим від полярних шапок Марса, які, як відомо, багаті льодом.

Точну кількість льоду дослідники поки що не визначили, але попередній аналіз вказує на те, що при таненні вода могла б покрити всю поверхню Марса, утворюючи океан із глибиною до 2,7 метра.

У районі екватора на Марсі можуть бути поклади водяного льоду (фото: European Space Agency)

"Як давно утворилися ці крижані відкладення і яким був Марс на той час? Якщо буде підтверджено, що це справді водяний лід, то подібні масивні відкладення змінять наше розуміння про клімат на планеті. Будь-який резервуар древньої води міг би стати цікавою мішенню для людини", - повідомив науковий співробітник ESA Колін Вілсон.

Однак лід покритий сотнями метрів вулканічного попелу та сухого пилу, що робить його недоступним для людей щонайменше протягом наступних кількох десятиліть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марспланети