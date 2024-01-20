"Космічні тварини". Стало відомо, кого першим заселять на Місяць і Марс

NASA має плани створити постійний форпост на Місяці вже до кінця десятиліття, після чого планується дослідження Марса людьми. Для астронавтів-поселенців збудують спеціальні табори у космосі, де потрібно буде створити екосистему, яка включатиме тварин.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Live Science .

Яких тварин першими заселять на Місяць і Марс

Тварини можуть допомагати виконувати життєво важливі завдання: наприклад, комахи запилюватимуть рослини, креветки та рибу можна вирощувати для їжі, а крихітні "водяні ведмеді" можуть "навчити" людей протистояти радіації.

Ключове питання полягає в зниженій гравітації. Сила тяжіння Марса становить приблизно третину земної, а Місяця - одну шосту земної. Можна створити середовище існування відповідно до температури, тиску та складу атмосфери, до яких звикли земляни, але неможливо змінити силу тяжіння.

За словами науковців, найкращим сценарієм буде, якщо тварини розвиватимуться на Марсі та Місяці, так само як і на Землі. Змінена гравітація може вплинути на розвиток м’язів і кісток, через що тварини на Марсі не зможуть правильно стояти або ходити.

Вчені вважають, що за таких умов найкращим варіантом для заселення є дрібні тварини - миші і водні мешканці, комахи, ракоподібні.

Гравітація найменше впливатиме на риб і водних тварин. Згідно з оглядом журналу Frontiers in Astronomy and Space Sciences за 2021 рік, рибу можна буде використовувати в їжу, тим паче вона виробляє менше відходів, ніж її наземні "родичі". Вже зараз досліджують доцільність доставки риб’ячої ікри в космос для програмованого виведення.

У людських колоніях на Місяці і Марсі розводитимуть тварин (фото ілюстративне: Freepik)

Відповідно до звіту Університету Південної Австралії та Міжнародного космічного університету у Франції за 2020 рік, комахи також є життєздатною космічною твариною.

Цвіркуни (Acheta domesticus) є найкращим варіантом для заселення, оскільки вони є хорошим джерелом білка і їх астронавти зможуть використовувати в їжу. Інші комахи також могли б запилювати квітки, розпушувати ґрунту і слугувати резервним запасом їжі на випадок неврожаю.

Ракоподібні і креветки також є гарним варіантом для заселення у космос.

Для колонізації Місяця дослідники розглядають тихохідних (Tactopoda), яких часто називають "водяними ведмедями". Вони вже продемонстрували здатність витримувати екстремальні умови, включаючи сильну спеку, сильний холод, радіацію та космічний вакуум. Попередні місії показали, що ці крихітні створіння залишаються життєздатними після 12 днів перебування у вакуумі космосу. Зберігається навіть їхня здатність розмножуватися.

Втім, вчені наголошують, що поки до заселення тваринами Місяця і Марса ще далеко, зараз тільки вивчається така можливість.