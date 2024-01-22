Может затопить всю планету. Под поверхностью Марса нашли замерзшее море

Какая марсианская среда сегодня

Современная атмосфера Марса настолько засушливая, насколько это вообще возможно. Чтобы имитировать марсианскую среду в экспериментах, учёные часто прибегают к использованию пустыни Атакама на Земле.

Тем не менее, несмотря на то, что пустыня является одним из самых сухих мест на нашей планете, по сравнению с Марсом она представляет собой настоящий тропический лес.

В прошлом же, поверхность Красной планеты совсем не была такой безжизненной. Некогда на Марсе текли реки, а на его поверхности существовал даже неглубокий океан.

Что известно о замерзшем море

Свежие данные от Европейского космического агентства (ESA), полученные благодаря орбитальному георадару Mars Express, указывают на то, что эти огромные водные массы, казалось бы, не исчезли без следа, а, вероятно, частично сохранились под поверхностью в виде льда.

Карта предполагаемого льда на планете (фото: European Space Agency)

Согласно ученым, сигнатура обнаруженных подземных слоев свидетельствует о наличии водяного льда. А радиолокационные сигналы аналогичны ранее полученным от полярных шапок Марса, которые, как известно, богаты льдом.

Точное количество льда исследователи пока не определили, но предварительный анализ указывает на то, что при таянии вода могла бы покрыть всю поверхность Марса, образуя океан с глубиной до 2,7 метра.

В районе экватора на Марсе могут находиться залежи водяного льда (фото: European Space Agency)

"Как давно образовались эти ледяные отложения и каким был Марс в то время? Если будет подтверждено, что это действительно водяной лёд, то подобные массивные отложения изменят наше понимание о климате на планете. Любой резервуар древней воды мог бы стать интересной мишенью для человека", - сообщил научный сотрудник ESA Колин Уилсон.

Однако лёд покрыт сотнями метров вулканического пепла и сухой пыли, что делает его недоступным для людей как минимум в течение следующих нескольких десятилетий.