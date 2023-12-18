У стародавньому озері на Марсі знайдено сліди життя

Святкуючи свій тисячний марсіанський день, ровер NASA Perseverance завершив дослідження давньої дельти річки у кратері Єзеро. Він зміг знайти ознаки існування величезного озера, яке було тут сотні мільйонів років тому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт науково-технічних новин Phys.org , що спеціалізується на точних та природничих науках, науки про космос та технології в цілому.

Зібрані екземпляри

Марсохід зібрав загалом 23 зразки, кожен розміром зі шматок шкільної крейди. Вони надали вченим нові відомості про геологічну історію цієї ділянки Червоної планети. Особливий інтерес викликали два з них, яким було навіть присвоєно імена - "Затока Лефроя" та "Пік Отіса".

"Затока Лефроя" містить значну кількість дрібнозернистого кремнезему, який на Землі відіграє роль у збереженні стародавніх скам'янілостей.

"Пік Отіса" представляє особливий інтерес, оскільки в його складі виявлено велику кількість фосфатів, які часто асоціюються з умовами, що підтримують життя у звичному нам вигляді. Обидва зразки також мають багатий вміст карбонатів, що зберігають дані про навколишнє середовище з моменту свого формування.

Як знайшли озеро

"Ми обрали кратер Єзеро як місце для посадки, тому що орбітальні знімки показали дельту - явне свідчення того, що колись він був заповнений водою. Озеро - потенційно придатне для життя середовище, а скелі дельти - чудове середовище для поховання ознак стародавнього життя у вигляді скам'янілостей у геологічних літописах", - заявив Кен Фарлі, науковий співробітник місії Perseverance з Каліфорнійського технологічного інституту.

Зеленим кольором позначені карбонати - мінерали, що утворюються у водному середовищі (фото: Phys.org)

Також його команда після ретельного дослідження зібрала воєдино історію кратера, намалювавши на графіку фази розвитку озера та річки від початку до кінця.

На думку вчених, кратер Єзеро сформувався внаслідок зіткнення з астероїдом приблизно 4 мільярди років тому. Вода заповнила його через сотні мільйонів років. Передбачається, що ширина озера становила приблизно 35 кілометрів, а його максимальна глибина досягала 30 метрів.