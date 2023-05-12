UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Може повторювати слова. У Чорнобилі "засвітився" один із найрозумніших пернатих (фото)

У Чорнобилі показали ворона (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику мешкає безліч тварин та птахів. Вони почуваються тут спокійно та впевнено. Так, на одному з останніх знімків засвітився один із найрозумніших пернатих – ворон.

Його фото поділилися на офіційній сторінці заповідника у Facebook.

Що відомо про ворона

Ворон (крук) - це один із найрозумніших пернатих. Крук здатний вирішувати складні проблеми, демонструвати імітацію та розуміння. Наприклад, якщо дати птиці твердий сухар і залишити поряд воду, перед вживанням він розмочить їжу.

Ворон може видавати різноманітні звуки. Вчені ідентифікували в нього до 30 різних звуків. Крім того, кракун (стара назва ворона) використовує різні жести для привернення уваги і має здатність їх повторювати.

У Чорнобилі показали ворона (facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаві факти про ворона

Круки дуже корисні птахи, які знищують багатьох шкідливих комах та гризунів, а також виконують у природі санітарні функції.

Ворони – довгожителі. Тривалість життя у дикій природі сягає переважно 23 років, хоча більшість особин, мабуть, вмирає у роки життя. У неволі птахи можуть жити набагато довше.

У ворона є терпіння: якщо очікування перед прийняттям рішення може дати більше, ніж будь-яка дія, він чекатиме.

Раніше ми писали, що в Чорнобилі зацвіла рослина, яку українці вважають за магічну.

А також розповідали про те, що у Чорнобилі помітили унікальних лосів-близнюків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобильтварини