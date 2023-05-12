Может повторять слова. В Чернобыле "засветился" один из умнейших пернатых (фото)

В Чернобыльском заповеднике обитает множество животных и птиц. Они чувствуют себя здесь спокойно и уверенно. Так, на одном из последних снимков засветился один из самых умных пернатых - ворон.

Его фото поделились на официальной странице заповедника в Facebook.

Что известно о вороне

Ворон (крук) - это один из самых умных пернатых. Крук способен решать сложные проблемы, демонстрировать имитацию и понимание. Например, если дать птице твердый сухарик и оставить рядом воду, перед употреблением он размочит пищу.

Ворон может издавать очень разнообразные звуки. Ученые идентифицировали у него до 30 различных звуков. Кроме того, кракун (старое название ворона) использует различные жесты для привлечения внимания и обладает способностью их повторять.

В Чернобыле показали ворона (facebook.com/zapovidnyk2018)

Интересные факты о вороне

Круки очень полезные птицы, которые уничтожают многих вредных насекомым и грызунов, а также выполняют в природе санитарные функции.

Вороны - долгожители. Продолжительность жизни в дикой природе достигает в основном 23 лет, хотя большинство особей, вероятно, умирает в первые годы жизни. В неволе птицы могут жить гораздо дольше.

У ворона есть терпение: если ожидание перед принятием решения может дать больше, чем любое действие, он будет ждать.