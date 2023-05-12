Может повторять слова. В Чернобыле "засветился" один из умнейших пернатых (фото)
В Чернобыльском заповеднике обитает множество животных и птиц. Они чувствуют себя здесь спокойно и уверенно. Так, на одном из последних снимков засветился один из самых умных пернатых - ворон.
Его фото поделились на официальной странице заповедника в Facebook.
Что известно о вороне
Ворон (крук) - это один из самых умных пернатых. Крук способен решать сложные проблемы, демонстрировать имитацию и понимание. Например, если дать птице твердый сухарик и оставить рядом воду, перед употреблением он размочит пищу.
Ворон может издавать очень разнообразные звуки. Ученые идентифицировали у него до 30 различных звуков. Кроме того, кракун (старое название ворона) использует различные жесты для привлечения внимания и обладает способностью их повторять.
В Чернобыле показали ворона (facebook.com/zapovidnyk2018)
Интересные факты о вороне
Круки очень полезные птицы, которые уничтожают многих вредных насекомым и грызунов, а также выполняют в природе санитарные функции.
Вороны - долгожители. Продолжительность жизни в дикой природе достигает в основном 23 лет, хотя большинство особей, вероятно, умирает в первые годы жизни. В неволе птицы могут жить гораздо дольше.
У ворона есть терпение: если ожидание перед принятием решения может дать больше, чем любое действие, он будет ждать.
Ранее мы писали, что в Чернобыле зацвело растение, которое украинцы считают магическим.
А также рассказывали о том, что в Чернобыле заметили уникальных лосей-близнецов.