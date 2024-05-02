"Може померти": Віктор Павлік перенесе важливу для життя операцію на серці

Віктор Павлік погодився на життєво необхідну операцію на серці

Народний артист України Віктор Павлік готується до складної та життєво необхідної операції на серці. Чоловік довго не погоджувався на цей крок, навіть аргументи дружини не переконали Віктора. Але втручання лікарів змінило ситуацію. Тепер Павлік має перенести важливу операцію.

Дружина Віктора Катерина Репяхова розповіла, що він перебуває у критичному стані, але при цьому вони разом відпочивають та проводять час. Це можна також помітити у stories жінки, але й діагноз не спить.

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Відомо, що співака вдалося вмовити на хірургічне втручання майже через рік після постановки діагнозу, адже до цієї миті він був впевнений, що це не так страшно.

У липні 2023 року лікарі виявили, що один із клапанів у серці не виконує свою функцію, тому його потрібно замінити на штучний.

За словами дружини співака, Павлік може померти у будь-який момент без операції. Та на щастя, досвідчений кардіохірург та директор Інституту серця Борис Тодуров зміг переконати його та вмовив на операцію, яка продовжить життя народного артиста.

"Перша, дуже важлива для нас новина. Борис Михайлович вмовив чоловіка на операцію. У ВП критична ситуація, він може померти у будь-який момент. Віктора Франковича самі знайшли з лікарні люди та вмовили. Він мене не слухав. Слава Богу за цих людей", - написала Репяхова.

Віктор Павлік перенесе операцію на серці (Скриншот)