"Может умереть": Виктор Павлик перенесет важную для жизни операцию на сердце

Виктор Павлик согласился на жизненно необходимую операцию на сердце

Народный артист Украины Виктор Павлик готовится к сложной и жизненно необходимой операции на сердце. Мужчина долго не соглашался на этот шаг, даже аргументы жены не убедили Виктора. Но вмешательство врачей изменило ситуацию. Теперь Павлик должен перенести важную операцию.

Жена Виктора Екатерина Репяхова рассказала, что он находится в критическом состоянии, но при этом они вместе отдыхают и проводят время. Это можно также заметить в stories женщины, но и диагноз не спит.

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Известно, что певца удалось уговорить на хирургическое вмешательство спустя почти год после постановки диагноза, ведь до этого момента, он был уверен, что это не так страшно.

В июле 2023 года врачи обнаружили, что один из клапанов в сердце не выполняет свою функцию, поэтому его нужно заменить искусственным.

По словам супруги певца, Павлик может умереть в любой момент без операции. К счастью, опытный кардиохирург и директор Института сердца Борис Тодуров смог убедить его и уговорил на операцию, которая продлит жизнь народного артиста.

"Первая, очень важная для нас новость. Борис Михайлович уговорил мужа на операцию. У ВП критическая ситуация, он может умереть в любой момент. Виктора Франковича сами нашли из больницы люди и уговорили. Он меня не слушал. Слава Богу за этих людей", - написала Репяхова.

Виктор Павлик перенесет операцию на сердце (Скриншот)