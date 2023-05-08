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"Може бути війна і вимруть таргани": блогер показав "головний біль" Укрзалізниці

Фото: у поїздах УЗ досі їздять "зайці" (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У поїздах Укрзалізниці, незважаючи на зміни та війну, продовжують їздити пасажири без квитків. Провідники без проблем пускають "зайців" у вагони.

Про це на Facebook повідомив блогер Олександр Рудоманов.

Деталі скандалу

"На Укрзалізниці - без змін. Може бути війна, ядерна війна, вимруть таргани. Але зайці (безквиткові) їздитимуть за наявності квитків у касі", - написав він.

Також Рудоманов уточнив, що пасажирів без квитків він побачив у поїзді №788.

У поїзді УЗ помічені "зайці" (фото: facebook.com/sasko.laps)

У коментарях українці зазначили, що "зайці" зараз є у кожному поїзді.

  • Мені здається, що треба дивитись на природу цього явища, а не просто намагатись бороти наслідки. Ці люди так їздять, бо в них нема грошей на квиток? Чи якась інша причина?
  • У кожному вагоні є.
  • Буває банально немає місць у вагоні, а їхати треба... ми на дембель їхали так кілька років тому на місцях для білизни, тоді туди ще не продавали квитки.
  • У Польщі простіше, ти можеш сісти в потяг без квитка і кондуктор пройде і продасть тобі квиток, але трохи дорожче ніж у касі.
  • В Україні корупцію не перемогти.

Який штраф за проїзд без квитка

Пасажир, який не має документів на право поїздки, повинен сплатити штраф та вартість перевезення від пункту посадки до пункту призначення.

У разі відмови пасажир висаджується з поїзда на найближчій зупинці. До речі, у 2019 році в УЗ пропонували підвищити штраф за проїзд без квитка до 3000 гривень, але так і не зробили.

Як ми раніше писали, Укрзалізниця показала новий поїзд класу "комфорт".

Також читайте, що українець поскаржився на неприємний сюрприз в Укрзалізниці.

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