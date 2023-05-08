"Може бути війна і вимруть таргани": блогер показав "головний біль" Укрзалізниці

У поїздах Укрзалізниці, незважаючи на зміни та війну, продовжують їздити пасажири без квитків. Провідники без проблем пускають "зайців" у вагони.
Про це на Facebook повідомив блогер Олександр Рудоманов.
"На Укрзалізниці - без змін. Може бути війна, ядерна війна, вимруть таргани. Але зайці (безквиткові) їздитимуть за наявності квитків у касі", - написав він.
Також Рудоманов уточнив, що пасажирів без квитків він побачив у поїзді №788.
У коментарях українці зазначили, що "зайці" зараз є у кожному поїзді.
Пасажир, який не має документів на право поїздки, повинен сплатити штраф та вартість перевезення від пункту посадки до пункту призначення.
У разі відмови пасажир висаджується з поїзда на найближчій зупинці. До речі, у 2019 році в УЗ пропонували підвищити штраф за проїзд без квитка до 3000 гривень, але так і не зробили.
Як ми раніше писали, Укрзалізниця показала новий поїзд класу "комфорт".
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