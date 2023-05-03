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Укрзалізниця показала новий поїзд класу "комфорт" (фото)

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Україна, Середа 03 травня 2023 20:22
Укрзалізниця показала новий поїзд класу "комфорт" (фото) Укрзалізниця показала новий поїзд класу комфорт (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Укрзалізниця запускає новий регіональний залізничний маршрут Одеса-Вінниця. Також в УЗ показали, як виглядає салон в поїзді.

Як виглядає комфортабельний поїзд, а також його графік та маршрут - дивіться та читайте у нашому матеріалі нижче.

Фото поїзда Вінниця-Одеса

На новому маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропоїзд, капітально відремонтований на власних потужностях Укрзалізниці цього року.

У вагоні лише є місця для сидіння. Тобто майже 7 годин доведеться перебувати в одному положенні.

Також є розетки біля сидінь, щоб підзарядити гаджети.

До цього ж, є місця для інвалідів та пасажирів з немовлятами у дитячих візочках.

Укрзалізниця показала новий поїзд класу &quot;комфорт&quot; (фото)Укрзалізниця показала новий поїзд класу &quot;комфорт&quot; (фото)Укрзалізниця показала новий поїзд класу &quot;комфорт&quot; (фото)Укрзалізниця показала новий поїзд класу &quot;комфорт&quot; (фото)

Укрзалізниця показала новий поїзд класу "комфорт" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що відомо про графік поїзда

За інформацією УЗ, з 15 травня поїзд №802 відправлятиметься з Одеси об 11:43 і прибуватиме до Вінниці о 18:36.

При цьому у зворотному напрямку, з Вінниці, поїзд №801 відправлятиметься з 16 травня о 6:40 і прибуватиме до Одеси о 13:30.

Як повідомляється, поїзд проходитиме через станції:

  • Вигода
  • Роздільна
  • Затишшя
  • Подільськ
  • Слобідка
  • Кодима
  • Рудниця
  • Крижопіль
  • Вапнярка
  • Жмеринка
  • Браїлів
  • Гнівань.

Квитки будуть доступні вже незабаром онлайн, в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Реакція мережі

Більшості людей сподобалась така ініціатива, але все одно деякі залишились незадоволеними:

  • 7 годин в електричці сидячи - думаю, що це занадто довго. Краще пустили б склад з плацкартних вагонів, щоб людина могла відпочити в дорозі, а не навпаки втомитися.
  • Якщо хочете, щоб він користувався попитом і мав належну заповнюваність, рекомендую змістити час відправлення з Одеси хоча б на дві години, а ще краще на три. Умовно кажучи, Одеса - 15:00, Вінниця - 22:00. У цей час у Вінниці громадський транспорт ще працює (останні рейси тролейбусів з вокзалу за 5, 6, 7, 11 маршрутами близько 22:30, в депо близько 23:00). Тому вінничани його активно використовуватимуть, хто повертається з Одеси після справ у першій половині дня. А так з відправленням з Одеси об 11:43 він возитиме повітря...
  • Чому не призначаєте швидкісний потяг Інтерсіті+ Київ-Одеса? Наші "Хюндаї" і "Тарпани" замість Черкас і Шостки мають курсувати в Кривий Ріг і Одесу!
  • А чого цей потяг не підв'язати до потягу з Вінниці до Києва номер 706 й не відправити з Одеси годин так в 10:00 у Вінницю? Прибув би приблизно в 17:00, а з Вінниці потяг у 17:46.

Раніше ми писали про те, що в УЗ показали поїзд-реанімацію, який рятує життя пораненим.

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