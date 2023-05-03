Укрзалізниця показала новий поїзд класу "комфорт" (фото)
Укрзалізниця запускає новий регіональний залізничний маршрут Одеса-Вінниця. Також в УЗ показали, як виглядає салон в поїзді.
Як виглядає комфортабельний поїзд, а також його графік та маршрут - дивіться та читайте у нашому матеріалі нижче.
Фото поїзда Вінниця-Одеса
На новому маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропоїзд, капітально відремонтований на власних потужностях Укрзалізниці цього року.
У вагоні лише є місця для сидіння. Тобто майже 7 годин доведеться перебувати в одному положенні.
Також є розетки біля сидінь, щоб підзарядити гаджети.
До цього ж, є місця для інвалідів та пасажирів з немовлятами у дитячих візочках.
Укрзалізниця показала новий поїзд класу "комфорт" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Що відомо про графік поїзда
За інформацією УЗ, з 15 травня поїзд №802 відправлятиметься з Одеси об 11:43 і прибуватиме до Вінниці о 18:36.
При цьому у зворотному напрямку, з Вінниці, поїзд №801 відправлятиметься з 16 травня о 6:40 і прибуватиме до Одеси о 13:30.
Як повідомляється, поїзд проходитиме через станції:
- Вигода
- Роздільна
- Затишшя
- Подільськ
- Слобідка
- Кодима
- Рудниця
- Крижопіль
- Вапнярка
- Жмеринка
- Браїлів
- Гнівань.
Квитки будуть доступні вже незабаром онлайн, в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
Реакція мережі
Більшості людей сподобалась така ініціатива, але все одно деякі залишились незадоволеними:
- 7 годин в електричці сидячи - думаю, що це занадто довго. Краще пустили б склад з плацкартних вагонів, щоб людина могла відпочити в дорозі, а не навпаки втомитися.
- Якщо хочете, щоб він користувався попитом і мав належну заповнюваність, рекомендую змістити час відправлення з Одеси хоча б на дві години, а ще краще на три. Умовно кажучи, Одеса - 15:00, Вінниця - 22:00. У цей час у Вінниці громадський транспорт ще працює (останні рейси тролейбусів з вокзалу за 5, 6, 7, 11 маршрутами близько 22:30, в депо близько 23:00). Тому вінничани його активно використовуватимуть, хто повертається з Одеси після справ у першій половині дня. А так з відправленням з Одеси об 11:43 він возитиме повітря...
- Чому не призначаєте швидкісний потяг Інтерсіті+ Київ-Одеса? Наші "Хюндаї" і "Тарпани" замість Черкас і Шостки мають курсувати в Кривий Ріг і Одесу!
- А чого цей потяг не підв'язати до потягу з Вінниці до Києва номер 706 й не відправити з Одеси годин так в 10:00 у Вінницю? Прибув би приблизно в 17:00, а з Вінниці потяг у 17:46.
Раніше ми писали про те, що в УЗ показали поїзд-реанімацію, який рятує життя пораненим.