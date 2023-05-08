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"Может быть война и вымрут тараканы": блогер показал "главную боль" Укрзализныци

Фото: в поездах УЗ до сих пор ездят "зайцы" (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В поездах Укрзализныци, несмотря на изменения и войну, продолжают ездить пассажиры без билетов. Проводники без проблем пускают "зайцев" в вагоны.

Об этом на Facebook сообщил блогер Александр Рудоманов.

Детали скандала

"На Укрзализныце - без изменений. Может быть война, ядерная война, вымрут тараканы. Но зайцы (безбилетные) будут ездить при наличии билетов в кассе", - написал он.

Также Рудоманов уточнил, что пассажиров без билетов он увидел в поезде №788.

В поезде УЗ замечены "зайцы" (фото: facebook.com/sasko.laps)

В комментариях украинцы отметили, что "зайцы" сейчас есть в каждом поезде.

  • Мені здається, що треба дивитись на природу цього явища, а не просто намагатись бороти наслідки. Ці люди так їздять, бо в них нема грошей на квиток? Чи якась інша причина?
  • У кожному вагоні є.
  • Буває банально немає місць у вагоні , а їхати треба ... ми на дембель їхали так кілька років тому на місцях для білизни , тоді туди ще не продавали квитки.
  • В Польщі простіше, ти можеш сісти в потяг без білета і кондуктор пройде і продасть тобі квиток, але трохи дорожче ніж у касі.
  • В Україні корупцію не перемогти.

Какой штраф за проезд без билета

Пассажир, не имеющий документов на право поездки, должен оплатить штраф и стоимость перевозки от пункта посадки до пункта назначения.

В случае отказа пассажир высаживается из поезда на ближайшей остановке. Кстати, в 2019 году в УЗ предлагали повысить штраф за проезд без билета до 3000 гривен, но этого так и не сделали.

Как мы ранее писали, Укрзализныця показала новый поезд класса "комфорт".

Также читайте, что украинец пожаловался на неприятный сюрприз в Укрзализныце.

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