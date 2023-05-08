"Может быть война и вымрут тараканы": блогер показал "главную боль" Укрзализныци

Детали скандала

"На Укрзализныце - без изменений. Может быть война, ядерная война, вымрут тараканы. Но зайцы (безбилетные) будут ездить при наличии билетов в кассе", - написал он.

Также Рудоманов уточнил, что пассажиров без билетов он увидел в поезде №788.

В поезде УЗ замечены "зайцы" (фото: facebook.com/sasko.laps)

В комментариях украинцы отметили, что "зайцы" сейчас есть в каждом поезде.

Мені здається, що треба дивитись на природу цього явища, а не просто намагатись бороти наслідки. Ці люди так їздять, бо в них нема грошей на квиток? Чи якась інша причина?

У кожному вагоні є.

Буває банально немає місць у вагоні , а їхати треба ... ми на дембель їхали так кілька років тому на місцях для білизни , тоді туди ще не продавали квитки.

В Польщі простіше, ти можеш сісти в потяг без білета і кондуктор пройде і продасть тобі квиток, але трохи дорожче ніж у касі.

В Україні корупцію не перемогти.

Какой штраф за проезд без билета

Пассажир, не имеющий документов на право поездки, должен оплатить штраф и стоимость перевозки от пункта посадки до пункта назначения.

В случае отказа пассажир высаживается из поезда на ближайшей остановке. Кстати, в 2019 году в УЗ предлагали повысить штраф за проезд без билета до 3000 гривен, но этого так и не сделали.