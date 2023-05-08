"Может быть война и вымрут тараканы": блогер показал "главную боль" Укрзализныци

В поездах Укрзализныци, несмотря на изменения и войну, продолжают ездить пассажиры без билетов. Проводники без проблем пускают "зайцев" в вагоны.
Об этом на Facebook сообщил блогер Александр Рудоманов.
"На Укрзализныце - без изменений. Может быть война, ядерная война, вымрут тараканы. Но зайцы (безбилетные) будут ездить при наличии билетов в кассе", - написал он.
Также Рудоманов уточнил, что пассажиров без билетов он увидел в поезде №788.
В комментариях украинцы отметили, что "зайцы" сейчас есть в каждом поезде.
Пассажир, не имеющий документов на право поездки, должен оплатить штраф и стоимость перевозки от пункта посадки до пункта назначения.
В случае отказа пассажир высаживается из поезда на ближайшей остановке. Кстати, в 2019 году в УЗ предлагали повысить штраф за проезд без билета до 3000 гривен, но этого так и не сделали.
Как мы ранее писали, Укрзализныця показала новый поезд класса "комфорт".
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