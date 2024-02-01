Може бути під водою до чотирьох тижнів. Представлено першу у світі підводну супер'яхту

Судно має довжину 166 метрів та ширину 23 метри, забезпечуючи простір для розміщення 60 осіб на борту, включаючи 20 гостей та 40 членів екіпажу.

Довжина яхти складає 166 метрів (фото: Migaloo)

Запас ходу становить значні 15 000 кілометрів, а максимальна швидкість досягає 20 вузлів над водою та 12 вузлів під водою. Особливістю суперяхти є її здатність занурюватися на глибину до 250 метрів і проводити під водою до чотирьох тижнів.

Яхта здатна занурюватись на глибину до 250 метрів (фото: Migaloo)

Інтер'єр судна пропонує індивідуальний підхід до кожного клієнта, з розкішною їдальнею на 36 гостей, панорамними скляними стінами, винним льохом, кінотеатром, двома басейнами та джакузі.

Виробник може робити інтер'єр унікальним для кожного клієнта (фото: Migaloo)

Як додаткові особливості - вертолітний майданчик, гараж з водними іграшками (гідроцикли, флайборди, ховерборди), а також два підводні човни Midget і два підводні апарати.

Яхта може перебувати під водою до чотирьох тижнів (фото: Migaloo)

Суперяхта M5 від Migaloo вже доступна для замовлення за ціною 2 мільярди доларів (75,5 мільярда гривень), що більше ніж удвічі перевищує вартість найдорожчої яхти у світі - Dilbar від Lürssen (800 мільйонів доларів).