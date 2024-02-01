Може бути під водою до чотирьох тижнів. Представлено першу у світі підводну супер'яхту

Австралійська Migaloo представила розкішну підводну супер'яхту M5. У компанії заявили, що це перший подібний транспортний засіб у світі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт MIGALOO Submarines.
Судно має довжину 166 метрів та ширину 23 метри, забезпечуючи простір для розміщення 60 осіб на борту, включаючи 20 гостей та 40 членів екіпажу.
Запас ходу становить значні 15 000 кілометрів, а максимальна швидкість досягає 20 вузлів над водою та 12 вузлів під водою. Особливістю суперяхти є її здатність занурюватися на глибину до 250 метрів і проводити під водою до чотирьох тижнів.
Інтер'єр судна пропонує індивідуальний підхід до кожного клієнта, з розкішною їдальнею на 36 гостей, панорамними скляними стінами, винним льохом, кінотеатром, двома басейнами та джакузі.
Як додаткові особливості - вертолітний майданчик, гараж з водними іграшками (гідроцикли, флайборди, ховерборди), а також два підводні човни Midget і два підводні апарати.
Суперяхта M5 від Migaloo вже доступна для замовлення за ціною 2 мільярди доларів (75,5 мільярда гривень), що більше ніж удвічі перевищує вартість найдорожчої яхти у світі - Dilbar від Lürssen (800 мільйонів доларів).
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