Чоловік провів у відкритому морі 24 дні та вижив завдяки кетчупу: деталі неймовірної історії

Житель острова Сінт-Мартен у Домініканській республіці Елвіс Франсуа опинився у відкритому морі на своєму вітрилі. Його винесло до Карибського моря, коли він робив ремонт на своєму судні. Без їжі та води йому довелося провести 24 дні.

Елвіс Франсуа займався ремонтом свого вітрильного човна, коли його викинуло з гавані. Він не професійний моряк, тому керувати самостійно вітрильником не зміг і повернути його до берега не вдалося.

Спроби зателефонувати рідним чи друзям не мали успіху, оскільки сигнал був дуже слабким. Тому Франсуа довелося провести у відкритому морі 24 дні.

"Нічого іншого, як сидіти та чекати мені не залишалося", - пояснив чоловік.

Щоб човен не затонув, йому доводилося постійно вичерпувати воду. Щоб привернути увагу, він подряпав на борту човна слова "допоможіть". Ще він намагався розвести багаття – як сигнал лиха.

Продуктів на човні майже не було, вижити йому допомогли часниковий порошок, бульйонні кубики та кетчуп – його чоловік вживав тричі на день ковтками. Води в нього теж не було, тому він збирав ганчіркою дощову воду, і це допомогало йому втамувати спрагу.

А за 24 дні Франсуа помітив літак і відправив йому сигнал лиха. Пілот помітив судно та доповів про це на берег. Через деякий час моряка евакуювали на борт контейнеровоза, що проходив поряд.

Елвіс Франсуа провів у відкритому морі 24 дні

Чоловіка доправили до порту Картахени, де передали лікарям. Він був дуже виснажений.

"Якогось моменту я втратив надію і думав про свою сім'ю. Я дякую своїм рятувальникам, якби не вони, я б вам зараз не розповідав цю історію", - повідомив Франсуа.

Історія моряка має і цікаве продовження. Чоловік розповів журналістам, що саме допомогло йому вижити у цій неймовірній ситуації та назвав марку кетчупу – Heinz.

Компанія дізналася про щасливе порятунок чоловіка і про те, що він втратив свій човен у морі - його просто забрали на борт контейнеровоза, а судно залишили дрейфувати. Оскільки воно було несправне, то швидше за все затонуло.

"Я втратив усе, що я мав на човні", - розповів він під час спілкування з журналістами.

Компанія Heinz вирішила купити для Франсуа новий човен. Щоб знайти його, вони запустили цілу компанію у соціальних мережах.