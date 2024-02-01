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Может находиться под водой до четырех недель. Представлена первая в мире подводная суперъяхта

Первая в мире подводная суперъяхта для длительных путешествий (скриншот)
Автор: Павел Колесник

Австралийская Migaloo представила роскошную подводную суперъяхту M5. В компании заявили, что это первое подобное транспортное средство в мире.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт MIGALOO Submarines.

Судно имеет длину 166 метров и ширину 23 метра, обеспечивая простор для размещения 60 человек на борту, включая 20 гостей и 40 членов экипажа.

Длинна яхты составляет 166 метров (фото: Migaloo)

Запас хода составляет внушительные 15 000 километров, а максимальная скорость достигает 20 узлов над водой и 12 узлов под водой. Особенностью суперъяхты является ее способность погружаться на глубину до 250 метров и проводить под водой до четырех недель.

Яхта способна погружаться на глубину до 250 метров (фото: Migaloo)

Интерьер судна предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту, с роскошной столовой на 36 гостей, панорамными стеклянными стенами, винным погребом, кинотеатром, двумя бассейнами и джакузи.

Производитель может делать интерьер уникальным для каждого клиента (фото: Migaloo)

В качестве дополнительных особенностей - вертолетная площадка, гараж с водными игрушками (гидроциклы, флайборды, ховерборды), а также две подводные лодки Midget и два подводных аппарата.

Яхта может находиться под водой до четырех недель (фото: Migaloo)

Суперъяхта M5 от Migaloo уже доступна для предзаказа по цене 2 миллиарда долларов (75,5 миллиарда гривен), что более чем в два раза превышает стоимость самой дорогой яхты в мире - Dilbar от Lürssen (800 миллионов долларов).

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