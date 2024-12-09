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Фітнес-тренер розповів, що відбувається в організмі після келиха вина

Фото: Чи можна пити алкоголь (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Що відбувається, коли ми випили келих вина або пива? Алкоголь - це не просто напій, а хімічна речовина, яка впливає на організм із перших хвилин споживання.

Як саме це відбувається і що варто знати про помірне вживання спиртного, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.

Шлях алкоголю в організмі

  • Натщесерце алкоголь швидше потрапляє в кров через шлунок, подразнюючи його слизову оболонку. Це зумовлює швидке сп’яніння - вже за 30 хвилин після вживання.
  • Якщо перед вживанням їжі (особливо жирної), алкоголь рухатиметься далі в тонкий кишківник, і процес його всмоктування сповільниться, відкладаючи ефект сп’яніння приблизно на годину.
  • Газовані напої, такі як шампанське, прискорюють всмоктування алкоголю через стимуляцію пілоричного сфінктера - своєрідних "воріт" між шлунком і тонким кишківником.

Що відбувається при потраплянні алкоголю в крові

Потрапивши в кров, алкоголь починає пригнічувати гальмівні центри нервової системи, викликаючи емоційне піднесення, яке швидко змінюється втомою та сонливістю.

Печінка розщеплює алкоголь, перетворюючи його на токсичний ацетальдегід, а потім на оцтову кислоту, воду та вуглекислий газ. Проте печінка працює з певною швидкістю: близько 14 г чистого алкоголю за годину, що відповідає 44 мл горілки, 148 мл вина чи 355 мл пива. Зловживання цим процесом може серйозно нашкодити здоров’ю.

Алкоголь і стать: хто витриваліший?

  • Жінки сп’яніють швидше за чоловіків через меншу м’язову масу та більшу кількість жирової тканини, яка не допомагає "поглинати" алкоголь.
  • Гормональні коливання перед критичними днями можуть ще більше посилювати ефект алкоголю.

Помірне вживання алкоголю може мати позитивний ефект для здоров’я, але лише за умови відповідального підходу. Наприклад, дослідження в США показало, що ті, хто вживав 6 келихів червоного вина на тиждень, мали нижчий ризик серцевої недостатності порівняно з тими, хто не пив зовсім.

Іспанські вчені також виявили, що червоне вино:

  • Знижує артеріальний тиск і рівень запалень.
  • Сприяє зростанню "корисних" бактерій у кишківнику, що пов’язані зі стрункішою статурою.

Біле вино чи міцні напої не мають подібних доведених переваг.

Алкоголь може бути частиною здорового способу життя, якщо:

  • Вживати його помірно.
  • Віддавати перевагу червоному вину.
  • Уникати зловживання, щоб не нашкодити печінці та загальному здоров’ю.

Проте важливо зважувати всі "за" і "проти" та пам’ятати про індивідуальні особливості організму. Ваше здоров’я завжди має бути на першому місці!

 

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