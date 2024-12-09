Фітнес-тренер розповів, що відбувається в організмі після келиха вина

Що відбувається, коли ми випили келих вина або пива? Алкоголь - це не просто напій, а хімічна речовина, яка впливає на організм із перших хвилин споживання.
Як саме це відбувається і що варто знати про помірне вживання спиртного, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.
Потрапивши в кров, алкоголь починає пригнічувати гальмівні центри нервової системи, викликаючи емоційне піднесення, яке швидко змінюється втомою та сонливістю.
Печінка розщеплює алкоголь, перетворюючи його на токсичний ацетальдегід, а потім на оцтову кислоту, воду та вуглекислий газ. Проте печінка працює з певною швидкістю: близько 14 г чистого алкоголю за годину, що відповідає 44 мл горілки, 148 мл вина чи 355 мл пива. Зловживання цим процесом може серйозно нашкодити здоров’ю.
Помірне вживання алкоголю може мати позитивний ефект для здоров’я, але лише за умови відповідального підходу. Наприклад, дослідження в США показало, що ті, хто вживав 6 келихів червоного вина на тиждень, мали нижчий ризик серцевої недостатності порівняно з тими, хто не пив зовсім.
Іспанські вчені також виявили, що червоне вино:
Біле вино чи міцні напої не мають подібних доведених переваг.
Алкоголь може бути частиною здорового способу життя, якщо:
Проте важливо зважувати всі "за" і "проти" та пам’ятати про індивідуальні особливості організму. Ваше здоров’я завжди має бути на першому місці!
До речі, названа дешева добавка, яка очистить печінку та полегшить похмілля.
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