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Фитнес-тренер рассказал, что происходит в организме после бокала вина

Фото: Можно ли пить алкоголь (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Что происходит, когда мы выпили бокал вина или пива? Алкоголь - это не просто напиток, а химическое вещество, которое влияет на организм с первых минут потребления.

Как именно это происходит и что следует знать об умеренном употреблении спиртного, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попка в Facebook.

Путь алкоголя в организме

  • Натощак алкоголь быстрее попадает в кровь через желудок, раздражая его слизистую. Это приводит к быстрому опьянению - уже через 30 минут после употребления.
  • Если перед употреблением пищи (особенно жирной), алкоголь будет двигаться дальше в тонкий кишечник, и процесс его всасывания замедлится, откладывая эффект опьянения примерно на час.
  • Газированные напитки, такие как шампанское, ускоряют всасывание алкоголя из-за стимуляции пилорического сфинктера - своеобразных "ворот" между желудком и тонким кишечником.

Что происходит при попадании алкоголя в крови

Попав в кровь, алкоголь начинает подавлять тормозные центры нервной системы, вызывая эмоциональный подъем, который быстро сменяется усталостью и сонливостью.

Печень расщепляет алкоголь, превращая его в токсический ацетальдегид, а затем в уксусную кислоту, воду и углекислый газ. Однако печень работает с определенной скоростью: около 14 г чистого алкоголя в час, что соответствует 44 мл водки, 148 мл вина или 355 мл пива. Злоупотребление этим процессом может серьезно навредить здоровью.

Алкоголь и пол: кто выносливее?

  • Женщины опьянеют быстрее мужчин из-за меньшей мышечной массы и большего количества жировой ткани, которая не помогает "поглощать" алкоголь.
  • Гормональные колебания перед критическими днями могут еще больше усугублять эффект алкоголя.

Умеренное употребление алкоголя может иметь положительный эффект для здоровья, но только при ответственном подходе. Например, исследование в США показало, что те, кто употреблял 6 бокалов красного вина в неделю, имели более низкий риск сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто не пил совсем.

Испанские ученые также обнаружили, что красное вино:

  • Снижает АД и уровень воспалений.
  • Способствует росту "полезных" бактерий в кишечнике, которые связаны с более стройным телосложением.

Белое вино или крепкие напитки не имеют подобных доказанных преимуществ.

Алкоголь может быть частью здорового образа жизни, если:

  • Употреблять его умеренно.
  • Предпочитать красное вино.
  • Избегать злоупотреблений, чтобы не навредить печени и здоровью.

Однако важно взвешивать все "за" и "против" и помнить об индивидуальных особенностях организма. Ваше здоровье всегда должно быть на первом месте!

 

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