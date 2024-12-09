Фитнес-тренер рассказал, что происходит в организме после бокала вина

Что происходит, когда мы выпили бокал вина или пива? Алкоголь - это не просто напиток, а химическое вещество, которое влияет на организм с первых минут потребления.
Как именно это происходит и что следует знать об умеренном употреблении спиртного, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попка в Facebook.
Попав в кровь, алкоголь начинает подавлять тормозные центры нервной системы, вызывая эмоциональный подъем, который быстро сменяется усталостью и сонливостью.
Печень расщепляет алкоголь, превращая его в токсический ацетальдегид, а затем в уксусную кислоту, воду и углекислый газ. Однако печень работает с определенной скоростью: около 14 г чистого алкоголя в час, что соответствует 44 мл водки, 148 мл вина или 355 мл пива. Злоупотребление этим процессом может серьезно навредить здоровью.
Умеренное употребление алкоголя может иметь положительный эффект для здоровья, но только при ответственном подходе. Например, исследование в США показало, что те, кто употреблял 6 бокалов красного вина в неделю, имели более низкий риск сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто не пил совсем.
Испанские ученые также обнаружили, что красное вино:
Белое вино или крепкие напитки не имеют подобных доказанных преимуществ.
Алкоголь может быть частью здорового образа жизни, если:
Однако важно взвешивать все "за" и "против" и помнить об индивидуальных особенностях организма. Ваше здоровье всегда должно быть на первом месте!
Кстати, названа дешевая добавка, которая очистит печень и облегчит похмелье.
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