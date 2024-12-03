Названо алкоголь, від якого зранку не таке важке похмілля та відчуття "тривоги"

Чи знайоме вам відчуття тривожності на ранок після вживання алкоголю ввечері? Ні для кого не секрет, що спиртні напої викликають похмілля, а разом і з цим дуже неприємне відчуття занепокоєння на ранок. На думку експертів, деякі випивки краще справляються з ранковими перепадами настрою, тоді як інші можуть ще більше зашкодити вашому психічному здоров’ю.

Які напої принесуть більше тривожності, а які менше, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на National Geographic .

Що нам відомо про алкоголь та похмілля

Професор нейропсихофармаколог Девід Натт повідомив, що майже будь-яка людина, яка вживає будь-який алкоголь, відчує зміни в мозку, коли припиняє вживати алкоголь.

Якщо випити невелику кількість алкоголю, це може проявлятися як сплутаність свідомості, але після більших кількостей у вас може виникнути тривога.

Це викликано кількома факторами. З фізичної точки зору похмілля підвищує рівень гормону стресу кортизолу, а також підвищує артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень, що може змусити вас почуватися неспокійно.

Це також сечогінний засіб, тобто він змушує вас багато мочитися і може призвести до зневоднення, що може спричинити запаморочення, втому та тривогу.

Ба більше, є дослідження, які показують, що рівень дофаміну (гормону щастя) знижується під час похмілля.

Але частина цієї ранкової тривоги запускається у вашому мозку напередодні ввечері. За словами професора Натта, коли алкоголь потрапляє у вашу кров, ваше тіло адаптується до сп’яніння.

Але коли ваш мозок це відчуває, він намагається взяти під контроль, наказуючи вашому тілу не спати. Мозок продовжує це робити й після того, як алкоголь покидає ваше тіло тому, коли наступного ранку ви більше не будете п’яні, ваш мозок може все ще поводитись так, ніби він бореться із заспокійливим засобом, змушуючи серце прискорюватися та наповнювати вас тривогою.

Який алкоголь дасть менше тривожності на ранок

Пиво

Якщо ви хочете не відчувати тривоги зранку, то пиво є більш менш оптимальним варіантом.

"Пиво - це напій, який існує багато століть, його створили не з соціальних міркувань чи пиття для задоволення, а для того, щоб справді підтримувати нас у стані гідратації", - каже професор.

До 18 століття майже всі в Британії пили невелику кількість пива замість води, оскільки в ньому (відносно невеликий) вміст алкоголю. Напій також ситніший, ніж багато інших напоїв, що змушує багатьох людей пити менше.

Слабоалкогольне та безалкогольне пиво також краще для вашого психічного здоров’я наступного дня.

До речі, найбільш важкими напоями в плані похмілля являються бренді, віскі та червоне вино.

Додамо, що червоне вино також гірше білого, оскільки воно містить тирамін і гістамін, які, як відомо, викликають тривогу.