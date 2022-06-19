"Мозг вне политики": украинский боксер похвастался фото с российским чемпионом и разозлил сеть

По мнению 36-летнего боксера из Шостки Сумской области, который живет и тренируется в США, спорт и политику следует всегда разделять.

Для "наглядного" закрепления такой тезы Редкач похвастался снимком с боксером из РФ, которая продолжает вести жестокую войну с Украиной и не собирается отказываться от планов уничтожить наше государство и его защитников.

"Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признайте, что они неразлучны, для меня спорт остается ВНЕ политики, так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, не один политик так не трудятся", - написал Иван (орфография в посте сохранена).

Иван Редкач и Дмитрий Бивол (фото: twitter.com/ivan_redkach)

Также он добавил в ответ на резкую реакцию пользователей сети и массу возмущения в комментариях к публикации, что "при счете гос бюджета в своих карманах. Не нужно путать баню с вахтой!"

Иван Редкач поразмышлял о спорте и политике, труде и деньгах (фото: скрин twitter.com/ivan_redkach)

Под постом посыпались гневные комменты, в которых нередко звучат нецензурные реплики в адрес боксера - многие расценили высказывание Редкача как демонстрацию конформистской позиции, при том что в Украине в это время из-за атак российских оккупантов продолжают гибнуть люди, и количество жертв среди мирных граждан исчисляется десятками тысяч.

Мозг вне политики

Боже, яке кончене!

Удивляют люди, у которых нет родины и чести... они же вне политики, чистый спорт!

Сеть возмутили высказывания Ивана Редкача о спорте и политике на фоне войны (фото: скрин комментариев twitter.com/ivan_redkach)