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Усик и Ломаченко смогут выехать из Украины для проведения титульных боев

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Воскресенье 20 марта 2022 17:04
Усик и Ломаченко смогут выехать из Украины для проведения титульных боев Усик и Ломаченко получили разрешение на выезд из Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские боксеры, которые защищают страну, Александр Усик и Василий Ломаченко смогут выехать из Украины, чтобы провести титульные поединки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью Combat Sports on Fanatics View.

По его словам, оба боксера получили предложение от министра культуры Александра Ткаченко покинуть Украину, чтобы готовиться к важнейшим поединкам.

"Украинское правительство сотрудничает с нами, если говорить о Ломаченко и Усика. Там понимают невероятную публичную ценность того, чтобы они покинули Украину, тренировались и принимали участие в титульных боях. Я надеюсь, что война скоро закончится, но если нет, то придется возвращаться к обороне", - сказал Арум.

Также он отметил, что не знает, примут ли боксеры предложение министра культуры Украины покинуть страну и готовиться к боям.

Усик должен защищать звание чемпиона мира в поединке против британца Энтони Джошуа, тогда как Василий - сражаться за титулы в легком весе против Джорджа Камбососа.

Отметим, что Усик и Ломаченко вступили в ряды территориальной обороны своих городов.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли дом Усика под Киевом.

Также мы писали, что Усик обратился к украинцам во время войны.

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