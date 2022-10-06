Мойва пряного посолу вдома: дешевше і смачніше за магазинну!

Щоб приготувати смачнющу мойву пряного посолу, нам знадобиться кіло риби і багато спецій. Ви точно забудете про магазинну, коли скуштуєте першу засолену вами рибку.
Як засолити рибу - читайте нижче в матеріалі Styler.
Розморозьте рибу, почистіть від голів та нутрощів.
Засипте у воду спеції: коріандр, чорний перець, лавровий лист, гвоздику, запашний перець. Дайте маринаду прокипіти 2 хвилини.
Додати сіль, зняти маринад з вогню. Додайте оцет, перемішайте і дайте охолонути.
Поки маринад остигає, наріжте цибулю кільцями. Візьміть форму, покладіть рибу, шар цибулі. Залийте олією. Знову шар риби, шар цибулі, полийте олією.
Залийте рибу маринадом, накрийте харчовою плівкою. Надішліть у холодильник на два дні. Чим більше риба маринуватиметься, тим смачнішою вона буде.
Раніше ми писали, як приготувати малосольну червону рибу.
Також читайте, як приготувати оселедець пряного посолу вдома.