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Мойва пряного посолу вдома: дешевше і смачніше за магазинну!

Фото: Як приготувати мойву пряного посолу вдома (flikr)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб приготувати смачнющу мойву пряного посолу, нам знадобиться кіло риби і багато спецій. Ви точно забудете про магазинну, коли скуштуєте першу засолену вами рибку.

Як засолити рибу - читайте нижче в матеріалі Styler.

Складники:

  • Мойва - 1 кг
  • Цибуля - 2 шт.
  • Вода - 800 мл
  • Оцет 9% - 2 ст. л
  • Коріандр - 1 ст. л
  • Гвоздика - 16 бутонів
  • Духмяний перець горошок - 15 шт.
  • Чорний перець горошок - 22 шт.
  • Лавровий лист - 6 шт.
  • Рослинна олія - 2 ст. л
  • Сіль 2,5 ст. л

Покрокове приготування

Розморозьте рибу, почистіть від голів та нутрощів.

Засипте у воду спеції: коріандр, чорний перець, лавровий лист, гвоздику, запашний перець. Дайте маринаду прокипіти 2 хвилини.

Додати сіль, зняти маринад з вогню. Додайте оцет, перемішайте і дайте охолонути.

Поки маринад остигає, наріжте цибулю кільцями. Візьміть форму, покладіть рибу, шар цибулі. Залийте олією. Знову шар риби, шар цибулі, полийте олією.

Залийте рибу маринадом, накрийте харчовою плівкою. Надішліть у холодильник на два дні. Чим більше риба маринуватиметься, тим смачнішою вона буде.

Раніше ми писали, як приготувати малосольну червону рибу.

Також читайте, як приготувати оселедець пряного посолу вдома.

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