Мойва пряного посола дома: дешевле и вкуснее магазинной!

Чтобы приготовить вкуснейшую мойву пряного посола, нам понадобится кило рыбы и много специй. Вы точно забудете о магазинной, когда отведаете первую засоленную вами рыбку.
Как засолить рыбу – читайте ниже в материале Styler.
Разморозьте рыбу, почистите от голов и внутренностей.
Засыпьте в воду специи: кориандр, черный перец, лавровый лист, гвоздику, душистый перец. Дайте маринаду прокипеть 2 минуты.
Добавить соль, снять маринад с огня. Добавьте уксус, перемешайте и дайте остыть.
Пока маринад остывает, нарежьте лук кольцами. Возьмите форму, положите рыбу, слой лука. Залейте растительным маслом. Снова слой рыбы, слой лука, полейте растительным маслом.
Залейте рыбу маринадом, накройте пищевой плёнкой. Отправьте в холодильник на два дня. Чем больше рыба будет мариноваться, тем вкуснее она будет.
Раньше мы писали, как приготовить малосольную красную рыбу.
Также читайте, как приготовить сельдь пряного посола дома.