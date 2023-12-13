"Мої діти ростуть без батька". Зірка "Кріпосної" розповіла про чоловіка, який служить у Нацгвардії

Українська акторка та зірка серіалу "Кріпосна" Катерина Варченко розповіла про свого чоловіка, який від початку повномасштабного російського вторгнення служить у Нацгвардії. За словами артистки, найскладнішим для неї є те, що її діти ростутьь без батька.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

Катерина Варченко про чоловіка

Жінка зізналась, що важко переживає розлуку з коханим, і піти захищати Україну зі зброєю у руках - це його свідоме рішення.

Катерина Варченко з чоловіком (фото: instagram.com/varchuha)

"600 днів служить уже, десь так. Це дуже важко. Ти живеш у невідомості і не знаєш, що далі. Звичайно, ми підтримуємо одне одного. Я вже так хочу, щоб ми говорили “після війни”. Постійно питання - що, коли і як. Він зараз у тилу. Але, я так розумію, що бойовий досвід отримають усі. Для мене найскладніше - це те, що мої діти ростуть без батька", - сказала Варченко.

Також вона наголосила на тому, що хоче поруч сім'ю і виховувати разом дітей.

"Але зараз, на жаль, немає такої можливості. Ця клята війна забрала в моїх дітей дитинство і забрала тата", - зізналася Катерина.

Зазначимо, що Катерина Варченко перебуває у шлюбі з актором Анатолем Фон-Філандрою.

У подружжя є двоє синів, які мають подвійні імена - Крістіан-Доріан та Еміль-Доріан.