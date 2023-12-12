Відомий актор закликав повністю заборонити російську мову: "Він проклятий"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю актора для порталу 20minut .

Олексій Гнатовський висловився про російську мову

За словами артиста, українцям потрібно нарешті перестати толерантно ставитися до мови країни-агресорки.

Олексій Гнатовський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Ми чомусь до останнього часу дуже толерантно ставилися, щоб, боронь боже, російську мову "нє ущемляли". Ні! Треба заборонити цю мову в принципі! На корені знищити! Тому що це проклятий язик. Я на своїх виставах постійно кажу зі сцени, що останнє, що чують наші військові, коли їх вбивають у полоні, або жінка, яку ґвалтують шість одночасно, або мама, дитину якої ґвалтують на її очах, - це проклята російська мова", - висловився актор.

Олексій Гнатовський (фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy)

"Саме Московський патріархат і російська мова - те, чим вони весь час захоплювали нас, це те, що йде перед зброєю. Спочатку - духовність і культура, а потім - зброя і бомби. Тому не можна продовжувати підтримувати. Треба категорично відмовлятися і назавжди забувати про все російською", - додав він.

Нагадаємо, раніше Олексій Гнатовський висловив своє невдоволення батькам, які не прагнуть привчити своїх дітей до використання української у повсякденному житті.

Зірка шкодує, що нині багато підростаючого маленького покоління не володіють державною.