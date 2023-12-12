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Український військовий оригінально освідчився коханій, яка теж в ЗСУ: романтичне відео

Вінницька область, Вівторок 12 грудня 2023 15:30
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Український військовий оригінально освідчився коханій, яка теж в ЗСУ: романтичне відео Військовий оригінально освідчився коханій (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Вінницькій області поліцейські допомогли військовому освідчитись його коханій. Відомо, що дівчина на війні вона втратила рідне місто, але знайшла свою долю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Національної поліції України.

Історія кохання

Військово звати Максим, йому 24 роки, він вже понад три роки захищає Україну.

Анастасії 28 років і її війна застала у Соледарі, після окупації якого вона взяла до рук зброю, аби звільняти рідний дім.

Пара познайомилась на Бахмутському напрямку під час виконання бойових завдань. Дружнє спілкування переросло у симпатію, а згодом і в кохання.

Вони два роки спілкувались, але не часто бачились. Якось Максим зателефонував Анастасії та сказав "Давай одружимось", на що дівчина погодилась.

Однак, відстань між їхніми позиціями фізично не давала змоги хлопцю зробити пропозицію так, щоб кохана запам’ятала це на все життя.

Як хлопець освідчився

Рідні вирішили допомогти військовому та звернулися до поліції. Зокрема, коли пара їхала до батьків нареченого у Рівненську область, у Вінниці їх уже чекали друзі та поліцейські.

За легендою авто Максима зупинили правоохоронці й обох попросили пройти до мобільної криміналістичної лабораторії, щоб відібрати відбитки пальців.

Криміналістка виконала свою роботу так, що з цих відбитків утворилось серце.

Після цього хлопець з величезним букетом червоних троянд став на коліна та запропонував коханій вийти за нього заміж. Дівчина відповіла - "так!"

Раніше ми повідомляли, що хлопець освідчився своїй коханій, але вона вирішила його покинути.

Також ми писали, що український рятувальник влаштував коханій незвичне освідчення.

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