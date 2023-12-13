"Мои дети растут без отца". Звезда "Крепостной" рассказала о муже, который служит в Нацгвардии
Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Екатерина Варченко рассказала о своем муже, который с начала полномасштабного российского вторжения служит в Нацгвардии. По словам артистки, самым сложным для нее является то, что ее дети растут без отца.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube-канала Алины Доротюк.
Екатерина Варченко о муже
Женщина призналась, что тяжело переживает разлуку с любимым, и пойти защищать Украину с оружием в руках - это его сознательное решение.
Екатерина Варченко с мужем (фото: instagram.com/varchuha)
"600 дней служит уже, где-то так. Это очень тяжело. Ты живешь в неизвестности и не знаешь, что дальше. Конечно, мы поддерживаем друг друга. Я уже так хочу, чтобы мы говорили "после войны". Постоянно вопрос - что, когда и как. Он сейчас в тылу. Но, я так понимаю, что боевой опыт получат все. Для меня самое сложное - это то, что мои дети растут без отца", - сказала Варченко.
Также она отметила, что хочет рядом семью и воспитывать вместе детей.
"Но сейчас, к сожалению, нет такой возможности. Эта проклятая война забрала у моих детей детство и забрала папу", - призналась Екатерина.
Отметим, что Екатерина Варченко состоит в браке с актером Анатолием Фон-Филандрой.
У супругов есть двое сыновей, которые имеют двойные имена - Кристиан-Дориан и Эмиль-Дориан.
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